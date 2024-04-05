Mimarlar Odası ve yurttaşların açtığı dava sonrası Phaselis Koyları kurtuldu: Yapılaşma iptal edildi

Antalya’daki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis Antik kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl şubat ayında ihale edildi.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00
Mimarlar Odası ve yurttaşların açtığı dava sonrası Phaselis Koyları kurtuldu: Yapılaşma iptal edildi
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İhalenin sonuçlanmasının ardından Phaselis’te talan çalışmaları başladı. Bunun ardından başka Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) olmak üzere yurttaşlar halk plajı projesinin iptali için mahkemeye başvurdu. Projeye yürütmeyi durdurma kararı verilmesine karşın bölgede çalışmalar sürdü. Daha önce ihalesi iptal edilen projenin koruma kurulu kararı da iptal edildi. Antalya 3. İdare Mahkemesi, Koruma Bölge Kurulu’nun Phaselis projesiyle ilgili iki kararın iptali için, “Kurul kararlarının hukuka aykırı” olduğuna hükmetti.

Konuya ilişkin konuşan yurttaşların avukatı Tuncay Koç, “Bilirkişi incelemesinde bu yapılaşmanın Kıyı Kanunu’na, Milli Parklar Kanunu’na ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’na aykırı olduğu ortaya çıktı” dedi. Birinci derecede arkeolojik sit ve aynı zamanda milli park olan bir alana Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sıradan bir plaj işletmesi mantığıyla bir proje hazırladığını belirten Koç, “Bu projenin sahadaki arkeolojik kalıntılara ve bölgedeki endemik bitkilere zararı olduğu çok açıktı. Antalya’nın en bakir iki koyunu bu şekilde yoğun bir turizme açmak, o bölgelerin arkeolojik ve doğal özelliklerini yok edici bir potansiyele sahip” diye konuştu.

"KAZANAN ANTALYA"

TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise “Davalara bakan sayın mahkemenin bu kararlarıyla kazanan yine kentimiz Antalya ve halkımız olmuştur” dendi  


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