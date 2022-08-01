Muğla'da santralları işleten şirket 'doğayı kirletmediğini' iddia ediyor... Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel: 'Bacalar ve kül barajları iyileştirilmedi'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:50

Kömür ocağının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nın şirkete tahsisini engellemek amacıyla açılan dava 1,5 yıldır devam ediyor. Mahkeme, bilirkişi raporu açıklanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şirketin, kararın kaldırılması için yaptığı itiraz ise reddedildi.

Süren davada, şirket doğayı kirletmediğini iddia ederken, Gümüşel 2019’da bitmesi gereken baca rehabilitasyonlarının hâlâ tamamlanmadığını ve kül barajlarının iyileştirilmediğini ifade etti. Gümüşel, atıkların ormanda vahşice depolandığına işaret ederek, “Dere yatağına taşınan kül ve atık su çevreyi kirletiyor” dedi.

Gümüşel, “YK Enerji’nin elinde 5 termik santral ünitesi olmasına karşın yalnızca 2 üniteyi rehabilite etti. Aldığımız bilgilere göre, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin çizmiş olduğu sınır değerlerini rehabilite edilen bacalar bile aşıyor. Bu rehabilitasyon, ilgili yasaya göre 31 Aralık 2019’da bitmiş olmalıydı ancak şirket işleme 2020’de başladı ve yüzde 40’ını tamamlayabildi” dedi.

‘KESİNTİ OLMAZ’

Gümüşel, Atık Depolama Yönetmeliği çerçevesinde 3 yıl içinde iyileştirilmesi gereken kül barajlarının da iyileştirilmediğini kaydederek, “Şu anda kül atıkları ormanın içinde vahşi şekilde depolanıyor. Atık su ve yağmurlar nedeniyle kül akarak dere yatağına taşınıyor ve çevreyi kirletmeyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Gümüşel uzmanların değerlendirmelerine göre, santralların enerji arzının en fazla yüzde 1,7 ila 1,9’unu karşıladığına dikkat çekerek, “Yani santrallar çalışmadığında şirketin iddia ettiği gibi elektrik kesintisi olmayacak. Santrallar devreden çıkarsa Enterkonekte Sistem sayesinde başka santrallar sisteme elektrik verebilir” diye konuştu.