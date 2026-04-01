Muhtarlar madenlere karşı birlik oldu: 'Halkın görüşü alınmıyor'

Ordu Fatsa’da 89 mahalleyi temsil eden muhtarlar, planlanan maden faaliyetlerine karşı tek ses oldu. Fatsa Plevne Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Saadet Partisi ilçe başkanı avukat Hasan Hüseyin Kocaoğlu, çok sayıda muhtar ve yurttaş destek verdi. Açıklamayı Fatsa Muhtarlar Derneği Abdullah Hafızoğlu okudu.

Hafızoğlu, açıklamasında maden projelerinin çevre, insan sağlığı, tarım alanları ve yerel yaşam üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek, halkın görüşü alınmadan yürütülen hiçbir süreci kabul etmeyeceklerini vurguladı.

“Bu sadece bir çevre meselesi değil, doğrudan yaşam hakkı meselesidir” diyen Hafızoğlu, su kaynaklarının, tarım arazilerinin ve doğal yaşamın korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Hafızoğlu, ayrıca bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındığın korunması gerektiğini ifade etti.

Hafızoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak ÇED süreçlerinin şeffaf yürütülmesini ve halkın iradesinin dikkate alınmasını talep etti.