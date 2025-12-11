Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.12.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
ORÇEV’in imza standı gece söküldü: 'Yasadışı uygulamadan vazgeçin'

Ordu Çevre Derneği, Melet Irmağı’ndaki yapılaşmaya karşı kurduğu imza standının belediye tarafından gece yarısı kaldırılmasına tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan grup, Meclis toplantısına alınmadı.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet Irmağı’ndaki yapılaşmaya karşı açtığı imza standının gece sökülüp alınmasına tepki gösterdi.

Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasında imara açılan alan “saatli bomba” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Yasadışı uygulamanızdan hemen vazgeçin, çadırımızı, standımızı aldığınız yere kurun” çağrısında bulunurken basın açıklaması sonrası Meclis toplantısına girmek isteyen grup engellendi, kapılar kapatılarak içeri alınmadı. 

