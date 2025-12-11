ORÇEV’in imza standı gece söküldü: 'Yasadışı uygulamadan vazgeçin'

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet Irmağı’ndaki yapılaşmaya karşı açtığı imza standının gece sökülüp alınmasına tepki gösterdi.
Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasında imara açılan alan “saatli bomba” olarak nitelendirildi.
Açıklamada, “Yasadışı uygulamanızdan hemen vazgeçin, çadırımızı, standımızı aldığınız yere kurun” çağrısında bulunurken basın açıklaması sonrası Meclis toplantısına girmek isteyen grup engellendi, kapılar kapatılarak içeri alınmadı.