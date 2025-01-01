Orhanlılar direniyor: JES’e karşı ortak dava

Yayınlanma: 01.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.01.2025 - 04:00

İzmir Seferihisar’a bağlı Orhanlı Köyü’nde, jeotermal enerji santralı (JES) projelerine karşı mücadele sürüyor. Tarımsal üretim ve doğal yaşamın merkezi köyde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı yeni JES projesine karşı 98 kişi ve beş kurum ortak dava açtı.

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Galip Ener, proje kapsamında 22 JES jeotermal enerji sondaj kuyusu, bir güneş enerjisi santralı, bir rüzgâr enerjisi santralı ve ek olarak başka bir jeotermal enerji santralı kurulumunun planlandığına dikkat çekti.

‘VADİMİZİ KORUYACAĞIZ’

Orhanlı Vadisi’nin, Akdeniz ormanı ekosistemlerini yansıtan nadir bir bölge olduğunu ve burada binlerce yıldır süregelen geleneksel zeytinciliğin devam ettiğini söyleyen Ener, bölgede 1000 yaşındaki zeytin ağaçlarının olduğunu vurguladı. Ener, “Umuyoruz ki mahkeme bizden ve tüm yaşamdan yana karar verir. Vadiyi korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuğba Kılıç ise Orhanlı Vadisi’nin, UNESCO tarafından somut Olmayan Kültür Mirası” kabul edildiğini belirterek “Kadim zeytincilik uygulamalarının sürdürüldüğü bir doğa alanı. JES projesi bölgedeki mikro iklimi bozacak zeytinlikler ve tarım alanlarının ekosistemini parçalayacak, bölgenin biyolojik çeşitliliğini ve yerel ekonomiyi tehdit edecektir. Bu sebeple, tüm JES ruhsatlarının iptal edilmesi gerekmektedir” dedi.