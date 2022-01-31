Petrol sızıntısı Amazon ormanlarına yayıldı
Ekvador’da boru hattının patlaması ile meydana gelen petrol sızıntısı, Amazon ormanlarında koruma altındaki bölgeye yayıldı.
Ekvador’un Fiedra Fina bölgesinde patlayan boru hattının ardından Çevre Bakanlığı, meydana gelen petrol sızıntısından Amazon ormanlarında koruma altında olan bölgenin etkilendiğini ve petrol sızıntısına neden olan boru hattını işleten şirket hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
Petrol şirketi tarafından cumartesi günü ham petrol pompalanmasının durdurulduğu bildirilerek, bölgede temizlik ve iyileştirme çalışmaları için üç şirketle sözleşme imzalandığı aktarıldı.
"BİR KEZ DAHA KİRLENDİK"
Ekvador'un Sucumbios eyaleti Panduyaku topluluğu Başkanı Patricia Vargas, "Bir kez daha kirlendik ve bu konuda OCP ile savaşıyoruz. Petrol zaten Coca Nehri'nin kıyılarını kaplıyor ve acil eylem çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Geçen cuma günü Piedra Fina bölgesinde etkili olan yağmurların ardından bir kayanın düşmesiyle bölgede bulunan OCP ağır ham petrol boru hattı zarar görmüş ve petrol sızıntısı yaşanmış, sızıntıdan 21 bin metrekare alan etkilenmişti.
Bölgede daha önce de erozyon nedeniyle hem OCP hem de SOTE boru hatlarının patlamasının ardından Nisan 2020'de büyük bir petrol sızıntısı meydana gelmiş ve bölgede ciddi ölçüde kirlilik yaşanmıştı.
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