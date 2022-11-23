Prof. Dr. Raşit Turan: 'Tuz Gölü kadar panel tüm Türkiye’ye yeter'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) projesinin yürütücüsü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan, gazetemize konuştu. Turan, Türkiye’nin Tuz Gölü büyüklüğünde bir alanda kuracağı güneş panelleri ile tüm elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve güneş enerjisi araştırmalarının yürütüldüğü GÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan, dünyanın enerji ihtiyacının yüzde 85’inin petrol, doğalgaz, kömür vb. yakarak karşılandığını, bu yüzden dünyanın ısınarak yaşanılamaz hale geldiğini söyledi.

Güneş enerjisinin çevreyi kirletmeyen önemli bir alternatif olduğunu ve toplumun bilgilendikçe konuya daha sıcak bakmaya başladığını vurgulayan Turan, “Kuruyorsunuz fotovoltaik sistemleri, kayısı kurutur gibi enerji üretiyorsunuz. Üstelik de en ucuzu. Güneş enerjisi, Türkiye’yi değil dünyayı da kurtaracaktır” dedi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının son 30 yılda yaklaşık yüzde 150 arttığını ve bu ihtiyacı karşılamak için her yıl cari açık kadar yani 55-60 milyar dolarlık enerji ithal edildiğine dikkat çeken Prof. Turan, “Enerjideki dışa bağımlılığı kaldırdığımız anda Türkiye’nin cari açığı da ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK STOKLAYAN DOLAP

Güneş enerjisiyle ilgili ortaya konulan en önemli eleştirilerin panel fiyatlarının yüksekliği ve panellerin kapladığı alan konusunda olduğunu Turan, “Panel fiyatları hızla aşağı iniyor. Almanya bu işin lokomotifi olmuştur, son yıllarda Çin de önemli üreticilerden biri oldu. Ucuz ithal ürünler olduğu gibi ülkemizde 40’a yakın fabrika güneş panelleri üretiyor. Ayrıca iddia edildiği gibi çok büyük alanlara panel kurulması gerekmiyor. Türkiye, Tuz Gölü’nün alanı kadar bir alana panel kursa tüm elektrik ihtiyacını karşılar” diye konuştu.

Dünyada kullanılan elektriğin yüzde 20’sinin 2050 yılında güneşten elde edileceğini ve yurttaşların bir gün evlerindeki şebekeyi söküp evlerine güneş panelleri kuracaklarını görür gibi olduğunu anlatan Turan, “Herkesin evinin bir köşesinde güneşsiz günler için elektrik stoklayan buzdolabı büyüklüğünde makinalar neden olmasın?” dedi.