Küresel enerji istihdamında kadınlara en fazla güneş enerjisi sektöründe yer veriliyor

30 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan Solar Fotovoltaik Cinsiyet Perspektifi (Solar Photovoltaic Gender Perspective ) raporundan derlediği bilgilere göre, güneş enerjisi sektöründe yüzde 40, rüzgar enerjisi sektöründe yüzde 21, petrol ve doğal gaz sektöründe yüzde 22 oranında kadın istihdamı bulunuyor.

Geçen yıl sonunda küresel yenilenebilir enerji istihdamı 12,7 milyona ulaşırken, birçok ülkede temiz enerji kapasitesinin artırılması hedefleri ile bu sayının yükselmesi bekleniyor.

Paris Anlaşması çerçevesinde 2030'da toplam yenilenebilir enerji istihdamının artacağı ve güneş enerjisinde istihdamın 14 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl sonunda güneş enerjisinin tüm aşamalarında istihdam edilen kişi sayısının 4,3 milyon olduğu ifade edilen rapora göre, bu sayının neredeyse yarısını kadın istihdamı oluşturuyor.