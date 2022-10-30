Küresel enerji istihdamında kadınlara en fazla güneş enerjisi sektöründe yer veriliyor
Küresel enerji istihdamında kadınlara en fazla yer veren sektör yüzde 40 ile güneş enerjisi oldu.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan Solar Fotovoltaik Cinsiyet Perspektifi (Solar Photovoltaic Gender Perspective ) raporundan derlediği bilgilere göre, güneş enerjisi sektöründe yüzde 40, rüzgar enerjisi sektöründe yüzde 21, petrol ve doğal gaz sektöründe yüzde 22 oranında kadın istihdamı bulunuyor.
Geçen yıl sonunda küresel yenilenebilir enerji istihdamı 12,7 milyona ulaşırken, birçok ülkede temiz enerji kapasitesinin artırılması hedefleri ile bu sayının yükselmesi bekleniyor.
Paris Anlaşması çerçevesinde 2030'da toplam yenilenebilir enerji istihdamının artacağı ve güneş enerjisinde istihdamın 14 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Geçen yıl sonunda güneş enerjisinin tüm aşamalarında istihdam edilen kişi sayısının 4,3 milyon olduğu ifade edilen rapora göre, bu sayının neredeyse yarısını kadın istihdamı oluşturuyor.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı