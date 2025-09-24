Rize'de kafes balıkçılığına karşı eylem devam ediyor

Rize’nin Pazar ilçesinde balıkçıların, Kuzuoğlu Grup’un liman açıklarında kurmak istediği kafes balık çiftliğine karşı bir aydır sürdürdükleri nöbet devam ediyor.

Rize’nin Pazar ilçesinde balıkçılar, dün sabah erken saatlerde Kuzuoğlu Grubu, Günvak 1, Günvak 2 ’ye ait teknelerin kafes balık çiftliği için malzeme, çapa ve şamandıra indirmeye çalıştığını fark ederek denizde 9 saat süren bir direniş başlattı.

Açık denizde yapılan eyleme CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da destek verdi.

“CAN VE MAL GÜVENLİĞİNE ZARAR VERMEDEN SÜRECİ GÖTÜRMELİYİZ"

Balıkçıların tepkisi üzerine Pazar Kaymakamı Hamza İnam, jandarma ve sahil güvenlik önlemleri aldırarak balıkçılarla görüştü. İnam, “Süreçle alakalı idari yargı devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı verilmediği için işlem sürüyor. Ancak iptal kararı çıkarsa her şey tamamen duracak. Vatandaşımız tepkisini gösterebilir, basın açıklaması yapabilir ama can ve mal güvenliğine zarar vermeden bu süreci götürmeliyiz” dedi.

"TÜRKİYE TARİHİ BİR MÜCADELEYE TANIKLIK EDECEK"

Açık denizde açıklama yapan CHP'li Ocaklı, şunları söyledi:

“Şirket ve Devlet yetkililerini uyardıklarını vurgulayarak, “Şu anda tam da kafesin kurulmak istendiği yerdeyiz. Yaklaşık bin metre sahili var. Bu kıyılarda insanlar yüzüyor. Hemen yanında Rize Havalimanı var. Balıkçılar kendi yaşam alanlarını, ekmek teknelerini korumak için buradalar. Ama şirket, bütün uyarılara rağmen üç gemisiyle hukuksuz biçimde kafes balıkçılığı yapmaya çalışıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanmış olan bu yöntemin burada ısrarla yapılması anlaşılır değil. Balıkçılar devletin bütün mercilerine başvurdu ama yetkililer hâlâ şirketin yanında. Telafisi mümkün olmayan bir iş bu. Eğer sürdürülürse bedenimizi koyacağız. Balıkçılar aileleriyle burada olacak ve Türkiye tarihi bir mücadeleye tanıklık edecek. Şirketi ve devletin yetkililerini tekrar uyarıyoruz. Bundan vazgeçin, yaptırmayacağız. Kafes balıkçılığı zaten bu ürünlerin ihraç edildiği ülkelerde yasak. Benim denizim kirlenecek, halkım aç kalacak, yolcum tehlikeye düşecek. Siz buna nasıl izin verirsiniz?”

Yaklaşık 9 saat süren eylemin ardından Kuzuoğlu Grubu’na ait tekneler bölgeden ayrılmak zorunda kaldı."

"GELECEĞİMİZİN YERİ BURASI, ÖLÜMÜNE BURADAYIZ"

Yaklaşık bir aydır balıkçı limanında çadırda nöbet tutarak direnen balıkçı kadın, “7 aylık torunumla burada nöbet tutuyorum, neden köyü perişan ettiler neden bizleri perişan ettiler, bu insanların elinden ekmeği alınıyor 'sesini çıkarma' diyorlar. Nasıl çıkarmayalım. Geleceğimizin çoluğumuzun çocuğumuzun yeridir burası. Sonuna kadar buradayız biz, ölümüne buradayız biz. Arkamızda duran herkesten Allah razı olsun" diye ifade etti.

"ŞİMDİ DE KIYIYI ELİMİZDEN ALIYORLAR, BİZ NE YİYECEĞİZ?"

Diğer balıkçı kadınlar ise “Üretimimiz, ticaretimiz olmasa soframızda yemek olmaz. Teknelerimizi satıp evde mi oturalım? Göç mü edelim? Havaalanını yaptılar, şimdi de kıyıyı elimizden alıyorlar. Bu köyün başka geçim kaynağı yok. Çocuklarımızı nasıl okutacağız, biz ne yiyeceğiz?” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Uzun yıllar Karadeniz’de Rize’de derenin üzerine kurulan HES’ler derelerimizin suyunu azalttı yaşam alanlarımızı etkiledi.

Şimdi Kafes Balıkçılığı ile Denizlerimizi kirletiyorlar kıyı balıkçılığıyla geçinen vatandaşlarımızın elinden ekmeğini alıyor sağlıklı balığa ulaşımı engelliyorlar. Kafes balıkçılığıyla kıyı balıkçılığı yapanlar arasındaki kavga büyüyor. Kafes balıkçılığı aynı zamanda Denizin ekosistemini bozarak çevre kirliliğine neden oluyor.

Köylülerin avukatı Remzi Kazmaz Rize idare mahkemesinde dava açtık. Davamız hala sürüyor ama davalı şirket davanın bitmesini beklemeden bir an evvel Kafesleri denize koymak ve hemen üretime geçmek istiyor. Yani her şeyi oldubitti ye getirmeye çalışıyorlar.

Bu proje her açıdan tehlikeli ve hukuka uygun olmayan bir projedir.

Deniz güvenliği yoktur, marinaya giriş çıkışlar tehlikelidir.

Karadeniz’in azgın dalgaları zaman zaman bu kafeslerin hemen rıhtıma yakın bir yerde kurulan deniz trafiğini engelleyecek, birçok kazaya sebebiyet verecektir.

UÇUŞ TEHLİKESİ MEVCUTTUR

Kurulan kafes balıkçılığı havalimanına çok yakındır. Bu nedenle kafeslere gelecek martı kuşları ve diğer uçan kuşlar denizden 150 metre yükseklikte uçan bu kuşların pervanelerine takılması motoruna girmesi sonucu uçak kazalarına sebebiyet verme ihtimali yüksektir.

DENİZLERİMİZ KİRLENECEK SAHİLLERİMİZDE DENİZE GİRİLEMEYECEK

Kafes balıklarının beslenmesi için kullanılan yemler hem kimyasal hem GDO ludur. Yemin yüzde yirmisini kafesteki balıklar yüzde otuzunu etrafta gezen balıklar yiyecek. Bu GDO ürünleri denizin dibinde çamurla karışarak denizin oksijenini azaltacak ekosistemi etkileyecek denizimiz kirlenecek ayrıca tehlikeli virüsler nedeniyle hastalıklarda beraberinde gelecek.

Hiçbir Kamu yararı olmayan bu kafeslerin bir an önce geri çekilmesi bu Kamu yararı olmayan projeden bir an önce vazgeçilmelidir.

Şuanda başta Rize milletvekili Tahsin Ocaklı olmak üzere bütün Kooperatif üyeleri motorlarıyla kafes balıkçılığı yerinde toplanarak şirketin yaptığı kafes işlemlerini durdurdu. Bölgeye birçok balıkçı eşleri ve çocuklarıyla gelmiş durumda.

Av. Remzi Kazmaz “Olaylar daha da büyümeden davalı şirket kafes kurma işlemini durdurmalı ve bölgeden çekilmelidir yoksa beklenmeyen ve istenmeyen olaylar meydana gelebilir” dedi