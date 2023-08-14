Sarımsaklı plajı istila altında!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 03:58

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki ünlü Sarımsaklı plajında, sahile beton dökülerek otopark ve benzeri yapılar yapılması tepki toplamaya devam ederken, son haftalarda, otellerin ve plaj işletmecilerinin de sahildeki şezlong sayısını artırdığı, sahili tellerle böldüğü ortaya çıktı.

Halk plajının son durumunu Cumhuriyet’e anlatan Ayvalık Tabiat Platformu Başkanı Nebahat Dinler “Belediyeler tarafından yapılan ‘özel kiralamalar’ son yıllarda, oldukça büyük boyutlara ulaştı. Halka açık alan bir elin parmakları kadar kaldı. Havluyu serip oturmak bir yana şezlongların önünden geçmek bile mümkün değil” dedi.

‘KORİDOR BIRAKMADILAR’

Şezlongların tüm plajı kapladığını söyleyen Dinler, “Bir tarafta otel şezlongları diğer tarafta plaj işletmelerinin gölgelik ve şezlongları var. Halka havlu serip oturmak için bile çok az yer kalıyor. Bölge halkı denize ulaşmakta zorlanıyor. Örneğin, bir yerde iki tel arasında halka 27 adımlık bir alan kalmış. Plaj değil denize ulaşılabilecek koridor bile yok. Bir de bu sene yeni bir moda oldu, kendi kullanacakları alanı tıpkı tarlalara yapıldığı gibi kamışlarla çevirmeye başladılar. Tel örgüler, çitler de kullanılıyor. Plaj ‘özel mülkiyetlerle’ sınırlandı. Halkın olan yeri zaten kiralamışlar, bir de çevresini çeviriyorlar” açıklamasını yaptı.