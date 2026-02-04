‘Sazlık ve sulak alan için mücadelemiz sürecek’

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Burhaniye Çevre Platformu tarafından Balıkesir’deki Akçay Sazlığı ve Sulak Alanını yok eden “Edremit Tarıma Dayalı İhtisas OSB” projesi şantiye önünde bir basın açıklaması düzenledi. Kazdağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı, sahip olduğu biyolojik çeşitliliği, su rejimini düzenleyici işlevi ve bölge tarımı açısından hayati önemiyle korunması gereken bir sulak alandır.

Yıllar önce Sulak Alan Bilgi Sisteminde (SAYBİS) 148 hektar olarak kaydedilen Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı, ne yazık ki ‘Sulak Alan’ ve ‘Korunan Alan’ olarak tescil edilmemiş ve yıllardır imar, dolgu, moloz dökümü gibi nedenlerle ekolojik tahribata uğramıştır, koruması gereken kurumlar tarafından da korunmamıştır” dedi.

Doğan, “Bizler, 2021 yılından itibaren, alanın bir yandan tescilini sağlamak ve diğer yandan da yasalara aykırı faaliyetler ve planlama süreçlerinin iptali için mücadele ediyoruz” diye konuştu.