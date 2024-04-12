Sermayenin yeşil kıyımı: Doğayı talan eden projelere birbiri ardına yenileri eklenirken yurttaşların direnişi sürüyor

Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2024 - 04:00

AKP iktidarı doğal sit alanı, arkeolojik sit alanı, tarım arazisi, sulak alan ve ormanları yok eden projelere bir bir onay verirken yaşam savunucularının doğayı koruma mücadelesi sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayından bu yana Türkiye’deki 372 farklı maden projesine onay verildi. Cumhuriyet’in de sık sık gündeme getirdiği gibi bu projelerin bir kısmı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) oyunları kullanılarak yapıldı. Kıyıma ufak ufak başlayan şirketler büyüme onayını daha kolay aldı. İstanbul’un nefesi Kuzey Ormanları’nda işgal sürerken Ege’ye kıyısı olan illerde de projeler genişledi. İktidar ortaklarına, yandaşlara ve sakıncalı şirketlere onaylar art arda geldi. Bu projelerin bazıları şöyle:

2014’te özelleştirildikten sonra Aydem Holding’e geçen ve kapatma kararı olmasına karşın hâlâ çalışmaya devam eden Muğla’daki Yatağan Termik Santralı’na kömür sağlanması için açılacak olan maden ocağına da onay verildi.

"TEMİZ ENERJİ" KILIFI

AKP iktidarında, “temiz enerji” olmasına karşın, benimsenen yanlış politikalarla yanlış bölgelere yapılan 378 farklı Güneş ve Rüzgâr Enerji Santralı (GES ve RES) projesi de onay aldı.

İzin verilen projelerin bazılarının arkasında iktidara yakınlığı ile bilinen şirketler bulunuyor. Muhalefetin “beşli çete” olarak nitelendirdiği şirketlerinden Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır, Ağrı Doğubayazıt’taki tarım arazilerine kurmak istediği GES için aldığı onayla birlikte Yanoba köyünün tarım arazilerine 81 bin 810 adet panel koyacak.

ORMANA RES

YEO Enerji Yatırımları Anonim Şirketi aldığı onayla Ankara Polatlı’daki tarım ve mera alanına 92 bin 593 adet güneş paneli kuracak. Kıroba Elektrik Üretim Anonim Şirketi ise Aydın Çine’deki orman alanında RES kuracak. 11 türbin dikecek olan şirket bunun için 50 milyon 358 bin TL harcayacak.

KORUMA BÖLGESİNDE

Kaz Dağları’nda da kıyıma hazırlanan Bahar Madencilik, İstanbul’un Kuzey Ormanları’nda işlettiği maden ocağını büyütmek için iznini aldı. Bu onayla birlikte 24.9 hektarlık alanda yürütülen çalışmalar 37.13 hektara çıkarılacak. Şirket, kalker, kumtaşı ve mıcır üretimi için Azizpaşa-Fatih muhafaza ormanı ve 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalan alanda genişleyecek. Söz konusu alan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne göre “Kanunlarla Korunan Alanlar” içerisinde kalıyor.