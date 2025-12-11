Sinpaş’ta yargı bilmecesi sürerken satışlar durmuyor: 31 bin devre mülk satıldı

Muğla Marmaris’teki milli park içerisinde otel projesiyle gündemden düşmeyen Sinpaş’ın projedeki ısrarı sürerken yaşam savunucularının da mücadelesi devam ediyor. Açılan her bir davada mahkemelerin farklı kararlar vermesi ise kafa karışıklığına neden oluyor.

Son olarak Marmaris Belediyesi Kızılbük GYO’nun projesinin ikinci etabının ruhsatlarını iptal etmiş, para cezası kesmişti. Ruhsat iptallerini mahkeye taşıyan Sinpaş, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi kararıyla yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca kesilen 2 milyar 677 milyon 149 bin 516 TL değerindeki para cezasına da Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

KAP’A BİLDİRDİ

Yaşam savunucuları da süreçleri Danıştay’a taşımaya hazırlanırken Sinpaş satışlardan para kazanıyor. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, 01 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında toplam 152 adet devre mülk satış sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşmelerden de KDV hariç toplam 139 milyon 331 bin 946 TL kazanıldı. Ön satışların başladığı tarihten 1 Aralık’a kadar ise toplam 31 bin 310 adet devre mülk satış sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşmelerin toplam bedeli ise KDV hariç 9 milyar 467 milyon 478 bin 292 TL olarak kayıtlara geçti.

Şirketin bu yılki bazı satışları şu şekilde:

- Haziran: 329 adet devremülk satışı. 351 milyon 308 bin 903 TL satış ciro.

- Temmuz: 248 adet devremülk satışı. 293 milyon 539 bin 332 TL satış cirosu.

- Ağustos: 276 adet devremülk satışı. 345 milyon 8 bin 862 TL satış cirosu.

- Eylül: 253 adet devremülk satışı. 313 milyon 533 bin 635 TL satış cirosu.

- Ekim: 148 adet devre mülk satışı. 149 milyon 914 bin 205 TL satış cirosu.