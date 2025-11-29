Şirketin sondaj çalışmaları bakanlığa takıldı, ‘çılgın’ proje için iptal edildiği açıklandı: ‘Kanal’da ısrarcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak tanıttığı ve uzmanların karşı çıktığı “Yenişehir Kanal İstanbul Projesi” için iktidarın inadı sürüyor.

Bir şirket, İstanbul Havalimanı’na yakın konumda yer alan Eyüpsultan ilçesine bağlı Akpınar mevkisinde jeotermal kaynak aramak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Temmuz ayındaki başvuruya geçen günlerde olumsuz yanıt verildi.

Projenin iptal gerekçesinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün görüşü eklendi. Görüşte “Söz konusu proje alanının bir kısmının bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce çalışmaları yürütülmekte olan ‘Kanal İstanbul Projesi Çalışma Sınırı’ içerisinde kaldığı tespit edilmiş olup, her ne kadar sondaj noktası çalışma alanımızın dışında kalsa da Kanal İstanbul Projesi’nin yapım aşaması ve sonrasında komşu arazi kullanım durumları değişebileceğinden bahse konu proje uygun görülmemiştir” dendi.

Oysa şirketin dört farklı noktada yapılacak sondajların proje tanıtım dosyasında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gerekli ÇED izinlerinin alınması kaydıyla sondaj faaliyeti yapılmasında bir sakınca görülmemiştir” görüşü yer almıştı.

YANDAŞIN RANT KAPISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Kanal İstanbul için “Şu anda gündemimizde yok” sözlerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Vazgeçmiş değiliz” ifadelerini kullanmıştı. Bu süre zarfında İstanbul’un nefesi ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları havzasında yapılaşma çalışmaları hız kesmedi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bölgede konut yapımlarında ihaleleri ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçlerini tamamlamaya başladı. Verimli tarım arazilerin ranta açılmasıyla birlikte Yenişehir adı altında inşa edilen yapıların ihaleleri de yandaş şirketlere verildi.

Bu zamana kadar düzenlenen ihalelerden en yükseğini 6.7 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Ardından 5.1 milyar TL ile İntek İnşaat, 4.7 milyar TL’lik ihaleyle AKP’den Muş milletvekili aday adayı olan Mehmet İkbal Ballı geldi. Onu 4.8 milyar TL ile AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız’ın sahibi olduğu Haldız İnşaat takip etti. AKP’li eski meclis üyesi Hamdi Kahraman’a ait Kahraman İnşaat da 4.47 milyar TL’lik ihale aldı.

Kanal projesine karşı çıkan başta seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Nuri Cem Ceylan tutuklu bulunuyor.