Talan projesi yoksa Çeşme’ye su yok!

İzmir başta olmak üzere tüm Ege’de su krizi sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kesintilere başladı. Barajların doluluk oranları tarihin en düşük seviyesine kadar inerken Devlet Su İşleri, 2017’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle resmen açılan Karareis Barajı’ndan Çeşme’ye su vermemeye devam ediyor.

DSİ ile İZSU arasında 2020’de yapılan protokole yılda 2.84 milyon metreküp içme suyu sağlanması gereken barajdan hâlâ su verilmemesinin arkasında “talan projesi” olarak bilinen ve Danıştay tarafından da iptal edilen Çeşme Turizm Projesi çıktı.

TKP İzmir İl Örgütü’nün Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Dr. Enver Yaser Küçükgül, “İzmir’de sağlıklı su olmadığı gibi Çeşme’de hiç su yok. Gerek Karareis gerekse şehrin göbeğindeki Kutlu Aktaş Barajı çamurlu suları biriktiriyor. Yağmur suyu topluyor. Buralar içme suyu barajı değil, atık sudan biraz daha iyi. Karareis Barajı, Çeşme Projesi hayata geçtiğinde kullanılması için yapılmıştı, proje olmayınca o alanın tamamını yaktılar, şimdi de Çeşme’ye buradan su verilebilirken bu baraj ve arıtma tesisi atıl hâlde tutuluyor. Çeşme’de bu baraj dışında iki kaynak var. Biri Kadıovacık bölgesindeki su kuyuları. Buradaki sular içmeye uygun değil ama şebekeye veriliyor. İkincisi de Kutlu Aktaş Barajı. Oradaki su çamurlu. Tarihinde 300 çeşmesi olan, İstanbulAkdeniz aksından geçen bütün gemilerin tarih boyunca su ikmali yaptığı Çeşme’de yaşanan bu kriz, büyük bir sorumsuzluğun ürünü. Buranın adı ‘Kuru Çeşme’ olsun” dedi.

'ALTIN MADENİ TÜKENİYOR'

Çevre mühendisi Mehmet Faruk İşgenç, “Yerleşim yeri olan her yerde içme suyu sağlama zorunluluğu DSİ’de. Büyükşehirin ise su şebekeleri kurma, suları temiz ve içilebilir hale getirme ve dağıtma görevi var. Çamlı Barajı bölgede altın madenciliğine öncelik verildiği için yapılmadı. Bir altın madeni, 100 bin nüfuslu bir beldenin bir yıllık su ihtiyacını tüketiyor. Buna ek olarak su tutamayan Gördes Barajı’nda su oranı şu anda yüzde sıfır. Dibi delik olduğu için su tutamıyor. İzmir’e su veremediği gibi, burayı DSİ’den satın almış olan İzBB para ödemeye devam ediyor. İşte İzmir böyle bir işbilmezlik ve plansızlık içinde” dedi.