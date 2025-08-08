Tarım Orman-İş’ten yangın uyarısı: ‘Çanakkale’de yangın, yerleşim yerlerine ulaştı’

Tarım Orman-İş Sendikası, Çanakkale’nin merkez iline bağlı olan Sarıcaeli köyünde çıkan bir orman yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü açıkladı. Yayılan yangının merkezdeki yerleşim alanlarına ulaştığına ilişkin uyarıda bulunulan açıklamada “İki yıl önce aynı bölgede yangın felaketi yasanmıştı. Ayrıca aynı saatlerde Bayramiç’te de ikinci bir yangın çıktı. Merkezde alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığı, bazı evlerin yanmaya başladığı bilgisi geliyor. Üniversite yurdu, yaşlılar evi ve devlet hastanesi tehlike altında olduğu ifade ediliyor. Her geçen dakika yangın daha fazla canı, evi ve ormanı tehdit ediyor. Rüzgar, nem ve arazi yapısına bağlı olarak yangının büyüme tehlikesi göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler acilen alınmalıdır” ifadeleri kullanıldı.