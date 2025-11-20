Terkos Gölü’ndeki kuraklık yurttaşın cebini yakıyor: Su seviyesi yüzde 20’ye düştü

İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Baraj Gölü’nde su seviyesi alarm veriyor. Balaban kıyısında suyun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle göl üzerindeki iskele tamamen toprakta kaldı, tekneler karaya oturdu. Gölün doluluk oranının yüzde 20’lere kadar gerilediği öğrenildi. İSKİ verilerine göre 1883 yılında hizmete giren Terkos Barajı, yıllık 142 milyon metreküp verime ve 162 bin 241 milyon metreküp azami biriktirme hacmine sahip.

Cumhuriyet’e konuşan Su Politikaları Derneği başkanı ve hidropolitik uzmanı Dursun Yıldız, Terkos’un İstanbul’un Avrupa yakası için önemli bir su kaynağı olduğunu belirtti.

Avrupa Yakası’nın su kaynaklarının kısıtlı olduğuna değinen Yıldız, oran azaldıkça bölgeye su temini için harcanan enerjinin maliyetinin de arttığını belirtti. “Bu durumda Melen’deki sistemden 160 kilometreden ve yaklaşık 300 metre pompayla çekiliyor” diyen Yıldız, “Bu durumdan kaynaklı oluşan büyük enerji ve işletme maliyeti, hayata geçirilmesi gereken başka projeleri de etkiliyor. Artan maliyet su faturalarına da yansıyor” uyarısında bulundu.