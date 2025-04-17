Tozkoparan’da 2022’de yıkılan binalar için ÇED süreci yeni başlatıldı: Önce yık, sonra bak

Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 04:00

İstanbul Güngören’deki 2006’da kentsel dönüşüm, 2013’te riskli alan, 2020’de de afet bölgesi ilan edilen Tozkoparan’da rantsal dönüşümün etkileri devam ediyor.

2022’de AKP’li Güngören Belediyesi’yle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan “kentsel dönüşüm” çalışmaları kapsamında yurttaşlar evlerinden çıkarıldı. Çevik kuvvetin ablukasıyla sabah baskınlarında evlerinden çıkarılan yurttaşlar direnişlerine devam etmesini Cumhuriyet sık sık gündeme getirdi. Buna karşın evler, yıkıldı.

Bazı bölgelerde çalışmalar başladı ancak bazı alanlar ise yıkıldığı gibi bırakıldı. Yıkılan alanların etrafında okul ve cami gibi yapıların bulunması da mahalleli tarafından sık sık eleştirildi.

ÜÇ YILDIR BOŞ

Mahallede “atıl” olarak bırakılan alanlar için Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetim ve Ticaret Anonim Şirketi, bakanlığa başvuru yaptı. Yaklaşık üç yıldır boş araziler için yeni çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan projenin tanıtım dosyasına göre alan 348 bin 84 metrekarelik.

Bu alan içerisine ise 2 bin 498 konut ve 133 ticari alan yapılacak. Proje alanındaki 94 adet parselin en az 50 adedi TOKİ’ye ait. Proje kapsamında bölgede 65 adet blok inşa edilecek. Üç farklı tipte yapılacak olan binalar, en az altı katlı olacak. Bu kapsamda bölgeye hazır beton tesisi de kurulacak. Beton ihtiyacı bittikten sonra ise kaldırılacağı belirtiliyor.

GEÇEN AY YAPILDI

Proje kapsamında arazi çalışması da 18 Mart’ta yapıldı. Konuya ilişkin tutanak tutuldu. Emlak Planlama bu proje kapsamında 6 milyar 692 milyon 214 bin TL harcayacak.

YANDAŞA GİTTİ

Kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan projelerden bir etabın ihalesi 2022’de Turgut Müteahhitlik’le Gürtaş Yapı Şirketi’ne verildiği gündeme geldi. Turgut Müteahhitlik’in sahibi İbrahim Turgut’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilişkileri olduğu biliniyor.



