Yaylalar tehlike altında
Tarihi ve doğal alanlara yakın bölgelerde yapılacak sondaj çalışmaları, yaylalardaki yaşam alanları ve meraları büyük oranda tehdit ediyor.
Ordu Valiliği tarafından Perşembe Yaylası içinde bulunan toplam 134 bin 829 metrekarelik mera alanında maden arama faaliyetleri için Taşzemin İnşaat Madencilik Şirketi’ne sondaj ve yol çalışmaları yapma izni verildi. İzin yazısında ise “acele” notunun yer alması dikkat çekti. İzin verilen araziler incelendiğinde, Perşembe Yaylası’nda bulunan tarihi kümbet, menderesler, su ve içme suyu kaynaklarına çok yakın olduğu görülüyor. Bu durum, tarihi ve doğal değerlerin zarar görebileceği endişesini doğurdu. Ayrıca, Çobantepe, Taşkeseği Yaylası, Turnalık, Kabatuzla, Keçioba ve Adatepe Yaylası gibi alanlar da tehlike altında. Bu bölgelere yeni yollar açılabileceği ve bu süreçte meraların zarar görebileceği belirtiliyor.
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