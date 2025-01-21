Yurttaş ‘Kömür santrallarını kapat’ diyor, YK Enerji kaynaklarını genişletiyor

Yayınlanma: 21.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.01.2025 - 04:00

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’ Akbelen Ormanı’nı yok eden Limak Holding ve İÇTAŞ’ın bölgedeki termik santral çalışmaları devam ediyor. Şirketin ortak projesi olan YK Enerji’nin Yeniköy Termik Santralı’na kaynak sağlanması için toplamda 17.2 hektarlık alanda etkili olacak GES (güneş enerjisi santralı) projesi kapsamında 26 bin 584 adet güneş paneli kurulucak. Şirket bu projesi için 416 milyon 626 bin TL harcayacak.

Şirketin başvurusunu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nihai kararı verdi. Kararla birlikte hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde on takvim günü yurttaşın görüşüne açıldı. Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı Ekim 2022’de gerçekleştirilmişti. Pınar mahallesindeki köy kahvesindeki toplantıya 100 yurttaş katılmıştı.

YURTTAŞ PROTESTO ETTİ

Burada bilgi almak istemediklerini belirten yurttaş, protestonun ardından tutanak tutturmuştu. Tutanakta, toplantının gerçekleştirilemediği belirtilmişti.

Şirketin 1033 sayfalık ÇED raporunu ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket hazırladı. GES raporunu da hazırlayan Çınar Mühendislik, Kanal İstanbul’a da rapor hazırlamasıyla gündeme gelmişti. Bunun yanında Çınar Mühendislik, çevreye zarar verdiği eleştirilerinin hedefindeki birçok şirketle de çalışıyor.

SUYUMUZU YOK EDİYOR

GES’le birlikte kaynak sağlanacak olan Yeniköy Termik Santralı’na karşı ise yurttaşların yıllardır mücadelesi devam ediyor. Susuzlukla mücadele eden Muğla’da yurttaşın kullanması gereken suyu da bu termik santral kullanıyor. Öte yandan geçen haftalarda santralın çevre izin ve lisans iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde duruşma görüldü. Aynı gün Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından Yeniköy Termik Santralı için ise 44 milyon 759 bin TL’lik teşvik yapıldığı açıklandı.