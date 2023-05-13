Yurttaşlar nöbette
AKP’li Başakşehir Belediyesi üçer katlı 14 villadan oluşan İstanbul Bahçeşehir’deki Şelale Evleri’ni kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yerine 12 katlı binalar dikecek.
Karara
karşı çıkan Bahçeşehirliler Komşu
İnisiyatifi Platformu’nu kurup dava
açtı.
Dava süreci devam ederken dün sabaha karşı 04.30’da yıkım ekibi bölgeye gitti. Nöbet tutan yurttaşlar, iş makinelerini engelledi.
Platform’un sözcüsü mühendis
Fatih Karadağ, “Şelale Evleri’nde
kentsel dönüşüm başlarsa, rüzgâr
diğer parsellere de sıçrayacak. Kısa
kattan uzun kata geçilecek. Güzelim
Bahçeşehir yarı açık cezaevine
çevrilecek” demişti.
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