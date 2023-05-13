Yurttaşlar nöbette

AKP’li Başakşehir Belediyesi üçer katlı 14 villadan oluşan İstanbul Bahçeşehir’deki Şelale Evleri’ni kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yerine 12 katlı binalar dikecek.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00
Yurttaşlar nöbette
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Karara karşı çıkan Bahçeşehirliler Komşu İnisiyatifi Platformu’nu kurup dava açtı.

Dava süreci devam ederken dün sabaha karşı 04.30’da yıkım ekibi bölgeye gitti. Nöbet tutan yurttaşlar, iş makinelerini engelledi.

Platform’un sözcüsü mühendis Fatih Karadağ, “Şelale Evleri’nde kentsel dönüşüm başlarsa, rüzgâr diğer parsellere de sıçrayacak. Kısa kattan uzun kata geçilecek. Güzelim Bahçeşehir yarı açık cezaevine çevrilecek” demişti. 


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