Akıllı saat satışı ikiye katlanacak

26 Ekim 2021 Salı, 10:56

Türkiye’de toplumun yüzde 13’ü akıllı saat ve akıllı bileklik kullanıyor. Akıllı saat kullanım oranını 12 ay içinde yaklaşık 2 katına çıkarabileceği öngörülüyor.

Huawei ve IPSOS’un 2021 Temmuz ayında, 18-56 yaş arası kişilerle yaptığı araştırmaya göre pandemi, stres, kilo, uyku kalitesi ve iş-yaşam dengesi üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Türkiye’de yaşayanların yüzde 70'inin TV karşısında daha fazla zaman geçirdiği, fiziksel aktivitelerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını ve kilo aldıkları görülüyor. Ankete katılanların yüzde 52'sinin fazla kilolu.

Normale dönmek için yapılan faaliyetler arasında, çoğu kişi kilo vermeyi, doktor kontrolünde yapmayı planlıyor. Yüzde 74'ü beden sağlığını iyileştirme ihtiyacı duyuyor. Araştırmaya katılanların yarısı, akıllı saatin veya akıllı bilekliklerin kilo vermek gibi çeşitli hedeflere ulaşmayı kolaylaştırabileceğine inanıyor. Kullanıcılar akıllı saatte uzun pil ömrü ve su geçirmezlik özelliğine dikkat ederken, adım sayacı, stres seviyesini ölçme, sağlık takibi gibi özelliklerin hayatlarını kolaylaştırdığına inanıyor. İşte kandaki oksijen seviyesini ölçen, uyku kalitesi takibi yapan son teknoloji akıllı saat ve bileklikler.

SAMSUNG GALAXY WATCH4

Samsung, yeni nesil Galaxy Watch4 akıllı saat serisini tanıttı. Galaxy Watch4, kandaki oksijen takibi, kalp atış hızı, gelişmiş uyku takibi yapıyor. Saatin fiyatı 2 bin 199 TL. Galaxy Watch4 Classic modeli 42 mm ve 46 mm kadran boyutlarına sahipken, standart model ise 40 mm ve 44 mm boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Galaxy Watch 4’te batarya 7 güne kadar kullanım imkanı sunuyor.

OPPO BAND

OPPO'nun akıllı bilekliği OPPO Band, 12 farklı egzersiz modu, kandaki oksijen değerini ve antrenman esnasında kalp atış hızını ölçüyor. 1.1 inç genişliğinde tam renkli ekrana sahip akıllı bilekliği OPPO Band, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor. Bilekliğin 100 mAh’lik pili 1.5 saatte tam olarak şarj oluyor.

APPLE WATCH SERIES 7

Apple Watch Series 7, satışa sunuldu. Apple Watch Series 7; 4 bin 399 TL, Apple Watch SE; 3 bin 99 TL ve Apple Watch Series 3 ise 2 bin 199 TL ile tüketiciye ulaşıyor. Apple Watch, sağlık ve zindelik için elektriksel kalp sensörü ve EKG uygulaması ve Kanda Oksijen sensörü ve uygulamalarını barındırıyor.

AMAZFİT GTR 2E VE GTS 2E

Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saatleri vücut sıcaklığını gerçek zamanlı olarak dikkat çekiyor. Amazfit GTS 2e ve GTR 2e’nin fiyatı 1.299 TL. Amazfit GTR 2e ve GTS 2e, dinlenme kalp atış hızı, kalp atış hızı bölgeleri ve yüksek kalp atış hızı uyarısı gibi fonksiyonlarıyla kalp sağlığını izlemeye ve dengede tutmaya yardımcı oluyor.

HUAWEI WATCH 3 PRO

Huawei’nin yeni işletim sistemi HarmonyOS’li ilk saat Watch 3 Pro oldu. Watch 3 Pro’da 15’i profesyonel 100’den fazla egzersiz modu mevcut. Cihazın satış fiyatı 5 bin 375 TL. Saatte, kalp ritmi, SpO2 ölçümü, uyku analizi noktalarında da tüm grafik çizginizi görebiliyorsunuz. Saati temel fonksiyonlarla kullandığınızda 21 güne kadar pil ömrü, aktif kullanımda ise ortalama 5 günlük bir pil performansı sağlıyor.

ARÇELİK'TEN IMPERIUM GO PLUS

Arçelik, yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı piyasaya sundu. 210AW emiş gücüyle öne çıkan Arçelik Imperium Go Plus'ın 15, 30 ve 60 dakika olmak üzere 3 kademe ayarı bulunuyor.