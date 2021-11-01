Erol Ozan Ayhan: Oynuyorum para veriyorlar
Yalancı dizisinde oynayan Erol Ozan Ayhan '10 Soruda’nın konuğu oldu.
1- Ruh haliniz nasıl?
Yavaş yavaş pandeminin etkisinden çıkıyorum ama pandemi de devam ediyor aslında. Böyle düşününce pandeminin etkisine giriyorum yine... bilmem anlatabildim mi?
2- Hayatta sizi en mutlu eden şey?
Oğlumun kahkahası
3- En büyük korkunuz?
Bişey tarafından yenerek ölmek.
4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?
Saç.
5- Hayattaki en büyük başarınız?
Oynuyorum para veriyorlar.
6- En büyük deliliğiniz?
Geçmişte yaptığım hiçbirşeyi delice bulmuyorum.
7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş?
Arkadaşlarımı davet ettiğim bir akşam onlar icin yemek hazırlamak.
8- Son okuduğunuz kitap?
Evliya Çelebi-Seyahatname (Harkulade)
9- Hayattaki kırmızı çizginiz?
Özel hayatım, kişisel tercihlerim, düşüncelerim. Bu üçü hakkında hiç fikrini sormadığım amatör yaşam koçlarının yorum yapmasına katlanamıyorum.
10- En sevdiğiniz hayvan?
Şu an oğlumun muhabbet kuşu. Bibiş.
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