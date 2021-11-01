Erol Ozan Ayhan: Oynuyorum para veriyorlar

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:29

1- Ruh haliniz nasıl?

Yavaş yavaş pandeminin etkisinden çıkıyorum ama pandemi de devam ediyor aslında. Böyle düşününce pandeminin etkisine giriyorum yine... bilmem anlatabildim mi?

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey?

Oğlumun kahkahası

3- En büyük korkunuz?

Bişey tarafından yenerek ölmek.

4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?

Saç.

5- Hayattaki en büyük başarınız?

Oynuyorum para veriyorlar.

6- En büyük deliliğiniz?

Geçmişte yaptığım hiçbirşeyi delice bulmuyorum.

7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş?

Arkadaşlarımı davet ettiğim bir akşam onlar icin yemek hazırlamak.

8- Son okuduğunuz kitap?

Evliya Çelebi-Seyahatname (Harkulade)

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Özel hayatım, kişisel tercihlerim, düşüncelerim. Bu üçü hakkında hiç fikrini sormadığım amatör yaşam koçlarının yorum yapmasına katlanamıyorum.

10- En sevdiğiniz hayvan?

Şu an oğlumun muhabbet kuşu. Bibiş.