Müthiş deneyim: Londra Filarmoni'den 'Haydar Haydar' yorumu

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:19

Atatürk Kültür Merkezi ( AKM ) açılış haftası etkinliklerinde izleyicilerle buluşan dünyanın sayılı orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası Robin Ticciati tarafından yönetildi. Solist olarak piyanist Francesco Piemontesi yer aldığı konser Türk Halk Müziğinin unutulmaz isimlerinden bağlama sanatçısı ve derlemeci Ali Ekber Çiçek’in yazıp Özkan Manav’ın çok sesli hale getirdiği “Haydar Haydar” adlı parça ile başlayıp, Mozart Piano Concerto No.20 ve Brahms Symphony No.4 adlı eser ile devam etti.

“Kompozisyonlarında yüzeyde birbirine uzak, birbiriyle bağdaşmaz görünen müziksel/kültürel öğeler arasında derinlerde yatan bağları araştırmayı sever. Müziği, yaşamsal gücünü çeşitlilik ve karşıtlıktan alır. Müzikte bir dizi düaliteyi –kültürel, tarihsel olsun, yapısal, tınısal, mekânsal, akustik olsun– potansiyel olarak doğurgan bulur.” Bu doğrultuda Özkan Manav “Haydar Haydar” adlı besteyi klasik müziğe özgü güçlü, modern ve çağdaş bir yorumla dinlememize olanak sağladı.

Gençliğinde keman, piyano ve perküsyon eğitimi alan, birçok ulusal ve uluslar arası orkestrada şeflik yapan Robin Ticciati yaklaşık 1,5 saat süren konserde performansı ile izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Bu denli büyük ismin yorumunu dinlemek eşsiz bir deneyimdi.

Dünya çapında orkestralarda yer alan Mozart müziğinin yaşayan en iyi yorumcuları arasından gösterebileceğimiz Francesco Piemontesi, parçada gördüğümüz hüzün, masumiyet ardından gelen patlama ve yumuşamayı başarılı şekilde yansıtması ile dinleyicinin bir an dahi kendisinden gözlerini ayırmamasına sebep oldu. Piemontesi’nin Mozart Piano Concerto No.20 yorumu gittikçe ustalık gösterisine dönüştü. Uzun süre etkisinden çıkılamayacak bir performansın altına imza attı.

35 yılı aşkın süren sanat hayatında 400'den fazla türküyü derleyerek geniş kitlelere ulaştıran TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Ali Ekber Çiçek’in unutulmaz eserini böylesine büyük ve saygın bir orkestradan dinlemek olağanüstü güzel bir deneyimdi.

Uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeni yüzüyle sanatseverlerle buluşan AKM umarım izleyicileri böyle başarılı yapımlarla bir araya getirmeye devam eder. Salonun akustiğini de oldukça başarılı bulduğumu ayrıca belirtmeliyim.

Açılış haftasında insanüstü çaba sarf ettiklerine yakından tanıklık ettiğim AKM çalışanlarını ve yöneticilerini bu denli büyük yapımları sorunsuz bir şekilde sanatseverlerle buluşturmalarından dolayı kutlarım.