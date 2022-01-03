Fenerbahce's Koc tested postive

Fenerbahce president Ali Koc contracts COVID-19.

AA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:52
Fenerbahce's Koc tested postive
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Fenerbahce president Ali Koc has tested positive for coronavirus, the Super Lig club announced on Monday.

Koc is now placed in isolation and his treatment has started, a statement said.

The 54-year-old Turkish businessman has been the president of Fenerbahce since 2018.


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