Washington declares public emergency over migrant buses
Decision taken in response to migrant busses coming from Texas, Arizona, says Mayor Muriel Bowser.
Washington's mayor has declared a state of emergency due to the arrival of migrant buses from Texas and Arizona.
The public emergency will give the state administration authority "to establish a migrant services office with DHS (Homeland Security) and direct the department to provide services and supports to migrants arriving from the southern border states," Muriel Bowser said during a press conference.
According to Bowser, 9,400 migrants have been bussed to the city from Texas and Arizona since April.
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