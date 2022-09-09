Washington declares public emergency over migrant buses

Decision taken in response to migrant busses coming from Texas, Arizona, says Mayor Muriel Bowser.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 15:25
Washington declares public emergency over migrant buses
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Washington's mayor has declared a state of emergency due to the arrival of migrant buses from Texas and Arizona.

The public emergency will give the state administration authority "to establish a migrant services office with DHS (Homeland Security) and direct the department to provide services and supports to migrants arriving from the southern border states," Muriel Bowser said during a press conference.

According to Bowser, 9,400 migrants have been bussed to the city from Texas and Arizona since April.


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