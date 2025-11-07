27. Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü Behiç Ak’a verilecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından geleneksel hale getirilen Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü 27. kez sahiplerini buluyor. Sahne Sanatları bölümü başkanı Semih Çelenk, “oyun yazarlığı” dalında ödülün gazetemizin çizerlerinden Behiç Ak’a verileceğini duyurdu.

Çelenk, “DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Akademik Genel Kurulu, ‘oyun yazarlığı’ dalında verilecek 27. Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü’nün oyun yazarlığımızda açtığı kendine özgü kulvar içinde, günümüz insanının/ yaşamının absürd ve ironik durumunu ilginç anlatı evrenleri içinde çarpıcı bir yaratıcılıkla yansıtmasından ötürü Behiç Ak’a verilmesine oybirliği ile karar vermiştir” diye konuştu.