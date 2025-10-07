9 Eylül Kurtuluş Onur Ödülü Hüsnü Bozkurt’a takdim edildi

Eğitim İş İzmir şubeleri Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları ve İzmir in kurtuluşunun 103. Yılı kapsamında, 9 Eylül Kurtuluş Onur Ödülü Töreni ile Birlik ve Dayanışma Gecesi düzenledi. Geceye, Eğitim İş Kurucu Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve merkez yönetim kurulu üyeleri, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Dr. Hüsnü Bozkurt, Eğitim-İş İzmir şube başkanları ile birlikte Balıkesir, Mersin, Aydın, Manisa 1, Manisa 3, Samsun ve Denizli 1 No’lu Şube başkanları ve eğitim yönetici ve üyeleri katıldı.

ÖDÜL BOZKURT’A

Eğitim-İş Samsun Şubesi’nin “Kuruluştan Kurtuluşa Cumhuriyet Neferleri” adlı resim sergisi, 22 sanatçı ve 56 eserle, Cumhuriyetin sanatla yoğrulmuş ruhunu İzmir’de yeniden canlandırdı. Laikliğin, bilimin ve sanatın iç içe geçtiği sergi, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Bu yıl dördüncüsü verilen “9 Eylül Kurtuluş Onur Ödülü”nü Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve bağımsız Türkiye mücadelesine verdiği kararlı desteği nedeniyle ADD Genel Başkanı Dr. Hüsnü Bozkurt’a verildi.

Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen, “Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; aklın, bilimin, emeğin ve eşitliğin ışığında insanı özgürleştiren büyük bir devrimdir. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmir’de, laik ve bilimsel eğitimin neferleri olarak bu mirasa sahip çıkmak, bizim için bir görev değil, onurdur. Bizler, emekle, inançla ve örgütlü mücadelemizle Cumhuriyetin aydınlık yarınlarını kurmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gecenin gerçekleşmesinde büyük emek veren Şube Yönetim Kurulu’na yürekten teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları, dayanışma ruhumuzu ve Cumhuriyet sevdasını büyüten en önemli güçlerden biridir” dedi.