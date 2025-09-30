AASSM’de ekim ayı sanatla geçecek

İzmirli sanatseverler, sonbaharda birbirinden farklı kültür sanat etkinlikleri ile buluşmaya devam ediyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek çok sayıda konser, atölye ve sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İzmir Oda Orkestrası ekim ayında hem sezon açılış konserine hem de 28 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı konserine imza atacak. Dünyanın en iyi Metallica tribute gruplarından biri olarak bilinen Metallica & Symphony, efsanevi grup Metallica'nın şarkılarının seslendirileceği eşsiz bir müzik ziyareti sunacak.

AASSM, ekim ayında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ı bir kez daha ağırlayacak. Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazım Atölyesi ise ekim ayında yeniden başlayacak.

İZMİR ODA ORKESTRASI’NDAN AÇILIŞ KONSERİ

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri 4, 10, 17, 24 ve 31 Ekim tarihlerinde Büyük Salon’da saat 20.00’de olacak. 8 Ekim’de Büyük Salon’da saat 20.30’da İzmir Oda Orkestrası’nın açılış konseri var. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyete geçen İzmir Oda Orkestrası, misafir sanatçılarıyla senfoni orkestrasına dönüşerek müzik ziyafeti sunuyor. Geçen 30 Mayıs’ta ilk konserini veren orkestra, muhteşem bir sezon açılışıyla İzmirli sanatseverlerle buluşacak. 12 Ekim’de ise Goethe Institut & Yaşar Üniversitesi Yeni Müzik Günleri gerçekleştirilecek. Küçük Salon’da saat 19.00’da Duo Aspera, 20.30’da ise Ensemble (hand verk) ücretsiz olarak sahnelenecek.

METALLİCA & SYMPHONY KONSERİ

18 Ekim Metallica & Symphony Konseri Büyük Salon’da saat 20.00’de sahnelenecek. AASSM’de 20 Ekim’de Bizimizmir Homeros Ödülleri Töreni düzenlenecek. Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak törene katılım ücretsiz olacak. Can Çakmur Piyano Resitali ise 21 Ekim günü Küçük Salon’da saat 20.00’de düzenlenecek. 22 Ekim’de Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Konseri, Büyük Salon’da ücretsiz yapılacak.

CUMHURİYET BAYRAMI VE FAZIL SAY

23 Ekim’de dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, AASSM Büyük Salon’da saat 20.00’de muhteşem bir konsere imza atacak. AASSM’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir konser de verilecek. İzmir Oda Orkestrası Cumhuriyet Bayramı Konseri, 28 Ekim’de Büyük Salon’da saat 20.00’de gurur dolu bir akşam yaşatacak.

GÜNDÜZ ÖĞÜT İLE ANLATILMAYAN ÖYKÜLER MÜZİKLİ YAZIM ATÖLYESİ

7, 14 ve 21 Ekim tarihlerinde ise keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt ile “Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazım Atölyesi” düzenlenecek. Belirlenen tarihlerde Müzik Kütüphanesi’nde saat 19.30’da yapılacak etkinliğe ücretsiz katılım sağlanacak. Dört ay boyunca her hafta salı günleri gerçekleştirilecek atölye süresince, hayalden gerçeğe eğlenceli bir yazarlık yolculuğuna çıkılacak.

2024 ekim-2025 ocak ayları arasındaki birinci atölyeye katılan katılımcıların yazdıkları öyküler "Anlatılmayan Öyküler" adıyla mayıs ayında Potkal Yayınları tarafından basılırken, 2025 yılının şubat ve haziran aylarındaki ikinci atölyede yazılan öyküler de kitaplaşma aşamasında. Atölye, 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik ve 15 kişilik kontenjan ile sınırlı olacak. Atölye çalışmasına katılmak isteyenlerin https://www.aassm.org.tr/adresinde “Başvuru Yap” bölümündeki formu doldurarak kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

SERGİLER ÜCRETSİZ

Ekim ayı boyunca ücretsiz sergiler de AASSM’de olacak. 2-19 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması Sergisi üst kat doğu galeride, 3-28 Ekim tarihleri arasında Mehmet Emre Resim Sergisi alt kat galeride, 3 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında Ebru İlbeyci Seramik Yarışması Sergisi giriş batı ve üst kat batı galeride, 10-30 Ekim tarihleri arasında “Frames II” D.E.Ü. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Karma Sergisi giriş kat doğu galeride ve 23 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında “Gazinin İzinde 32 Yıl” Plastik Sanatlar Sergisi üst kat doğu galeride ziyaretçilerini bekliyor.