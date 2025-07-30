Ahmet Öküzcüoğlu'nda orman yangını uyarısı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye zabıta ekipleri orman yangınlarına karşı yurttaşları uyarıyor. Alaşehir’de orman mahallerine giden yollarda zabıta ekipleri yoldan gelip geçen vatandaşları ve araç sürücülerini cam şişe, pet şişe, sigara izmariti atmamaları, ormanlarda ateş yakmamaları konularında uyarıda bulundular.

Kozluca Mahallesi karayolunda yapılan ilk uygulamaya katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Ülkemizde artan orman yangınlarına karşı orman mahallemize giden yollarda vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak amacıyla zabıta ekiplerimiz yollarda nöbet tutacaklar. Ekiplerimiz orman bölgelerine giden araçların sürücülerini, vatandaşlarımızı yangınlar çıkmaması , şişe aymamaları, sigara izmariti atmamaları, piknik ateşi yakmamaları ve ızgara yerine hazır yiyecekler tüketmelerini istiyoruz. Daha temiz bir doğayı yaşatmak , solunabilir bir havaya ulaşmak için ormanlarımızı yaşatmamız gerekir. Bizde ormanlarımızı yaşatabilmek, temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaları yapıyoruz, vatandaşlarımızla birlikte hareket etmek istiyoruz” dedi.