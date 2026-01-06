AKP önünde ‘trampetli’ maaş zammı protestosu

AKP Güzelbahçe İlçe Binası önünde toplanan Güzelbahçe Emek ve Demokrasi Platformu (GEDEP), 2026 yılı başında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarını trampet sesleri eşliğinde protesto etti. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Belediye meclis uyeleri ve çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı eylem boyunca sık sık "Zam, zulüm, işkence, işte AKP", "Saray'a değil, emekçiye bütçe" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı. Hükümetin ekonomi politikaları eleştirilen açıklamada, enflasyon rakamlarının sahte olduğu vurgulanırken, emeklilerin "sosyal cinayet" ile karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi.

"TÜİK’İN MARKETİ NEREDE?"

Disk Emekli Sen Güzelbahce Şube Başkanı Mehmet Tuncer'in yaptığı basın açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri sert bir dille eleştirdi. Gerçek enflasyon ile resmi rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çeken platform sözcüsü Tuncer, “TÜİK’in marketi nerededir? TÜİK’in kirasını ödediği ev hangi semttedir? Bizim yaşadığımız enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı arasında dağlar kadar fark var. Pinpon topuyla enflasyon hesaplayanlar, emeklinin sofrasındaki peyniri, zeytini görmezden geliyor" diye konuştu. Açıklamada, 2026 yılı için öngörülen rakamlar üzerinden çarpıcı bir tablo çizen Tuncer, 2025 yılının son 6 aylık enflasyonunun yüzde 12 olarak açıklanmasının bir "hak gaspı" olduğu belirtilerek “En düşük emekli aylığı 18 bin 900 TL. Açlık sınırı olan 30.000 TL’nin çok altında. Ortalama emekli aylığı 23 bin 500 TL. Yoksulluk sınırı olan 98 bin 188 TL’nin dörtte biri. ‘Kök aylık’ sistemi nedeniyle 4 milyon emeklinin Ocak 2026’da hiç zam alamama riskiyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAZ"

Taleplerini sıralayan Tuncer, “En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ve yasal güvenceye alınmalıdır. Kök aylık ucubesi derhal kaldırılmalı, tüm emeklilere seyyanen zam yapılmalıdır. İntibak Yasası çıkarılarak emekliler arasındaki adaletsiz uçurum kapatılmalıdır. Sağlıkta katkı payları iptal edilmeli, emekliler için sağlık hizmeti tamamen ücretsiz olmalıdır. Sendikal haklar tanınmalı; emekliler toplu sözleşme masasında temsil edilmelidir” dedi. GEDEP temsilcileri, emekli aylığının bir sadaka değil, yıllarca ödenen primlerin hakkı olduğunu belirterek; "Bizi yok sayanları, biz de yok sayacağız. Kaderimiz iktidarın iki dudağı arasına sıkıştırılamaz" mesajıyla eylemi sonlandırdı.