ICE ajanlarının Minnesota'da öldürdüğü kadının kimliği açıklandı

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kadının, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede sert tartışmalara yol açtı. Olay, federal güvenlik güçlerinin yetkileri, güç kullanımı ve göçmenlik operasyonları üzerinden ABD’yi adeta ikiye böldü.

Çarşamba günü Minneapolis’te vurularak öldürülen kadının 37 yaşındaki Renee Nicole Good olduğu Minnesota Star Tribune tarafından doğrulandı. Gazeteye konuşan ve kendisini Good’un annesi olarak tanıtan Donna Ganger da kızının kimlik bilgilerini teyit etti.

OLAY NASIL OLDU?

NBC News’in elde ettiği olay videosunda, Minneapolis’in bir yerleşim bölgesinde federal ajanların araç içindeki bir kişiye aracından çıkması yönünde talimat verdiği görülüyor. Görüntülerde bir memurun sürücü kapısını açmaya çalıştığı, aracın kısa bir süre geri manevra yaptıktan sonra ileri doğru hareket ettiği anlar yer alıyor.

Araç hareket halindeyken art arda silah sesleri duyuluyor ve araç, park halindeki bir diğer araca çarpıyor. Videonun, olayın tamamını kapsayıp kapsamadığı netlik kazanmış değil.

Esta es la escena donde agentes del ICE (antiinmigración) de Trump disparan a una mujer en la cabeza acabando con su vida.

Los agentes dicen que fue en defensa propia porque intentó atropellarlos, pero el vídeo muestra otra cosa.

El salvaje oeste. pic.twitter.com/zvZVvt4pTR — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 8, 2026

İÇ GÜVENLİK BAKANI: "EZMEYE ÇALIŞTI"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin, olayın kentte yürütülen göçmenlikle ilgili bir operasyon sırasında yaşandığını, bazı kişilerin ajanların önünü kesmeye başlaması üzerine ateş açıldığını söyledi.

Bakan Kristi Noem ise Çarşamba gecesi düzenlenen basın toplantısında, Good’un kullandığı araçtan inmesi yönündeki talimatları görmezden geldiğini ve bir ICE ajanını “Öldürme ya da ağır yaralama girişiminde bulunduğunu” iddia etti. Noem’e göre, Good’u vuran kişi de bu ajandı.

Noem, ajana araçla çarpıldığını, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirtti. Ancak bir gazetecinin, ajanın ateş açmadan önce mi yoksa çarpıldıktan sonra mı ateş ettiği sorusuna yanıt vermeyi reddetti.

“Bu konuda bir soruşturma yürütülecek; gerçeklere dayalı olmasını istiyoruz,” dedi.

YEREL YÖNETİMDEN İTİRAZ

Minneapolis Kent Konseyi, ortak açıklamasında, Good’un, öldürüldüğü sırada 'komşularına yardım etmek için orada olduğunu' söyledi.

Minnesota Senatörü Tina Smith, ayrı bir açıklamada Good’un ölümü karşısında “Kalbinin kırıldığını ve öfkeli olduğunu” belirterek, onu “ABD vatandaşı, bir anne ve Twin Cities bölgesinin bir sakini” olarak nitelendirdi.

Olayın ardından Minnesota Valisi Tim Walz, çekimi izlediğini söyleyerek kamuoyunu “[Trump yönetiminin] propaganda makinesine inanmamaları” konusunda uyardı ve federal makamların anlatımına açıkça itiraz etti.

Renee Nicole Good

SORUŞTURMA VE ARKA PLAN

Olayla ilgili soruşturma FBI ile Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı’na bağlı Kriminal Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Bu gelişmelerin arka planında, sağcı bir YouTuber’ın Somali kökenlilerin işlettiği bazı kreşlerin çocuk bakmadan federal destek aldığı yönündeki iddialarının viral hale gelmesi bulunuyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bu iddiaların ardından Minneapolis’e yüzlerce ek göçmenlik ajanı sevk etti.

Minnesota Çocuklar, Gençler ve Aileler Dairesi ise iddiaları incelediklerini, tesislerin büyük çoğunluğunda çocukların bulunduğunu ve yalnızca 2022’de kapanan bir merkezin istisna olduğunu açıkladı.

"SON DERECE MERHAMETLİYDİ..."

Good’un annesi Donna Ganger, kızının ICE karşıtı protestolara katılmadığını söyledi. Ganger, kızını “tanıdığım en iyi insanlardan biri” sözleriyle anlattı.

Ganger, sözlerine şöyle devam etti:

Son derece merhametliydi. Hayatı boyunca insanlara baktı, yardım etti. Sevecen, affedici ve şefkatliydi. Olağanüstü bir insandı...

Old Dominion Üniversitesi Rektörü Brian Hemphill de Good’un 2020 yılında üniversiteden İngilizce bölümü mezunu olduğunu belirterek, ölümünü, “Ülkede korku ve şiddetin ne kadar sıradan hale geldiğinin bir başka açık örneği” olarak nitelendirdi.

Cinayetin ardından Minneapolis’te olayı protesto edenlerle ICE ajanları arasında gerilim yaşandı.

ICE continues their terror campaign on the people of Minneapolis after the murder of Renee Nicole Good pic.twitter.com/BH78vCfoei — Centrist Surfer 🌊 🏄‍♂️ (@dudeonthebay) January 7, 2026

NEDEN GEORGE FLOYD OLAYINA BENZETİLİYOR?

Renee Nicole Good’un federal bir ajan tarafından vurularak öldürülmesi, ABD’de George Floyd vakasıyla karşılaştırılıyor.

George Floyd, 25 Mayıs 2020’de yine Minneapolis’te bir polis memurunun dizini yaklaşık 9 dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetti. Floyd’un “Nefes alamıyorum” sözleriyle kaydedilen olay anı görüntüleri kısa sürede kamuoyuna yayıldı. Polis, ilk açıklamasında Floyd’un sağlık sorunları nedeniyle öldüğünü öne sürerken, video kayıtları bu anlatıyı doğrudan çürüttü. Olay, ABD’de polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını küresel ölçekte alevlendirdi.

SONRASINDA NE OLDU?

Floyd’un ölümünün ardından Minneapolis’ten başlayarak ABD genelinde ve dünyanın birçok ülkesinde haftalarca süren kitlesel protestolar düzenlendi. Olay, 'Black Lives Matter' hareketini yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. Sorumlu polis memuru Derek Chauvin yargılandı ve 2021 yılında cinayet suçundan mahkûm edildi. George Floyd vakası, ABD’de güvenlik güçlerinin yetkileri, güç kullanımı ve cezasızlık tartışmalarında tarihsel bir kırılma noktası olarak kayda geçti.