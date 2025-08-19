Alaşehir Kongresi'nin 106. yılı kutlandı

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında çok büyük katkısı olan Alaşehir Kongresi’nin 106. yılı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alaşehir Şubesi tarafından organize edilen tarihi Kurşunlu Han'da yapılan konferans ile kutlandı. Konferansa konuşmacı olarak Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Metin katıldı. Alaşehirlilerin büyük ilgi gösterdiği konferansa, ADD Turgutlu Şube Başkanı Orhan Eratıcı, ADD Salihli Şube Başkanı Süleyman Yıldırım, ADD Köprübaşı Şube Başkanı Reşat Uyan, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Mehmet Kayacık, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, Belediye Meclis Üyeleri Neşe Zengin, Mahmut Horasan, Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Başkan Adayı Raşit Köşlü, Toygar Mahalle Muhtarı Yusuf Aşkın ve İyi Parti İlçe Yönetimi ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

“MİLLİ MÜCADELE’NİN İLK TOHUMLARI ATILDI”

Konferans'ın moderatörlüğünü yapan ADD Alaşehir Şube Kültür - Sanat sorumlusu Barış Uzgidim, Alaşehir Kongresi'nin aynı zamanda aldığı kararlarla, kurtuluş mücadelesinin daha başlangıcında antiemperyalist yönünü perçinleyen önemli bir tarihsel olay"olduğunu söyledi. ADD olarak kentin tarihine sahip çıktıklarını anlatan Uzgidim, katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Prof. Dr. Ömer Metin ise "İçinde bulunduğumuz günler, 16 Ağustos-25 Ağustos 1919 tarihlerinde toplanan Alaşehir Kongresi’nin 106. yıldönümüdür. Milli Mücadele’nin ilk tohumlarının atıldığı Ege Bölgesi’nde, işgale karşı direnişi örgütlemek ve merkezileştirmek için toplanan Alaşehir Kongresi'nin aldığı kararlarla, kurtuluş mücadelesinde bölgeyi uyandıran bir gelişme oluşmuştur"dedi.

Kongrenin Alaşehir’de toplanmasının şehrin uygun coğrafi konumunun yanında Alaşehirlilerin milli mücadeleye karşı gösterdikleri büyük destek ve ilginin rolü olduğunu söyleyen Metin, Alaşehirliler 9 gün süren kongrenin başarılı olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamışlardır. Alaşehir kongresi yurdu kurtarmak için Anadolu’ya geçen, iç ve dış düşmana karşı vereceği zorlu mücadelenin başlangıcında bulunan büyük Önder Atatürk için de destek ve moral kaynağı olmuştur" diye konuştu.