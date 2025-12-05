19 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti... İBB soruşturmasında beklenmedik gelişme: 11 isim hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, aylardır cezaevinde bulunan ancak iddianamede yer almayan isimler hakkında yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda dün 19 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

Bu isimlerin, sabah saatlerinde cezaevinden tahliye olması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

11 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

7’si Silivri Cezaevi’nden çıkmak üzere olan toplam 11 isim hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltı kararının sebebi henüz bilinmiyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Savcılığın itirazı sonrası hakkında yakalama (gözaltı) kararı çıkarılan isimler şöyle:

Çağatay Takaoğlu Engin Gönül Onur Gülin Bulut Aydöner Doğukan Arıcı İlkay Onok Savaş Can Fikri Murat Demir Faruk Ceyhan Arzu Can Burak Arslan

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklu olan ancak geçen hafta hazırlanan iddianamede yer almayan 21 kişiden 19’u hakkında, yapılan tutukluluk incelemesiyle birlikte dün tahliye kararı verildi. İki kişinin ise tutukluluk hali devam edecekti.

MURAT ONGUN'UN BACANAĞI HAKKINDA DA TAHLİYE KARARI

Ana dosyada hakkındaki soruşturma tamamlanmayan isimlerden; Medya A.Ş. Finans ve Bütçe Koordinatörü Burak Arslan, İzmir Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Yusuf Yüce, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in şoförü Doğukan Arıcı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi Bulut Aydöner, Murat Ongun’un bacanağı İbrahim Can Yaman, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin, İBB Halkla İlişkiler Görevlisi Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri, Şüpheli Arzu Can’ın eşi Savaş Can, İş insanı Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkan vekili Ahmet Şahin’in şoförü Sonkan Turan, yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edildi.

İMAMOĞLU'NUN ŞOFÖRLERİ HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Sulh ceza hâkimliğinin kararına göre; İmamoğlu'nun şoförleri Recep Cebeci ve Zekai Kırat’ın ise, tutuklama gerekçelerinde belirtilen nedenlerin ortadan kalkmaması ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olmayacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.