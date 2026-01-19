Alimoğlu: İhracat, siyasi gelişmelere göre artıyor ya da düşüyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2025 yılına ilişkin sektör ve birlik performansını değerlendirdi. Ege İhracatçı Birliklerinde yapılan toplantıda Alimoğlu, maden sektörünün 2025 yılında 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, “Sektörümüz bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüme kaydetti” dedi. Maden ihracatının yaklaşık üçte birinin doğal taşlardan oluştuğunu vurgulayan Alimoğlu, “2025 yılında yaklaşık 2 milyar dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Madencilik sektörünün ekonomiye olan katkısına da değinen Alimoğlu, sektörün diğer alanlara sağladığı destekle 60 milyar dolarlık katma değer yarattığını ifade etti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2025 performansını da paylaşan Alimoğlu, “Birliğimizin ihracatı yüzde 6 artışla 1 milyar 380 milyon dolara ulaştı. Doğal taş ihracatımız yüzde 9 artarak 771 milyon dolara çıktı. Kıymetli metal cevherleri ve feldspat ise bunu takip etti” ifadelerini kullandı.

ÇİN, ABD VE İSPANYA İLK ÜÇTE

Alimoğlu, 2025 yılında en fazla ihracat yapılan ülkelerin sıralamasında değişiklik olmadığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Çin, ABD ve İspanya ilk üç sırada yer aldı” dedi.

Çin’e ihracatın yüzde 12, ABD’ye yüzde 7 arttığını aktaran Alimoğlu, İspanya’ya ihracatta ise yüzde 3’lük bir düşüş yaşandığını söyledi. Doğal taş ihracatında ABD’nin ilk sırada yer aldığını belirten Alimoğlu, “ABD’ye ihracatımız 217 milyon dolardan 235 milyon dolara çıktı” şeklinde konuştu.

Çin’e yapılan ihracatın yüzde 29 artışla 103 milyon dolara, Fransa’ya yapılan ihracatın ise yüzde 7 artışla 46 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

SEKTÖRÜN ÖNÜNDEKİ İKİ TEMEL ENGEL

İhracattaki artışa rağmen sektörün bazı yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Alimoğlu, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, merkezi farklı bir ilde olan ocak ve tesisler için teşvik belgesi düzenlenememesi üretim kapasitemizi olumsuz etkiliyor” dedi. 2026 yılına ilişkin hedefleri de paylaşan Alimoğlu, “2026 yılında ihracatımızı 1,5 milyar dolara çıkarmayı, 2030 yılında ise 2 milyar doları aşmayı hedefliyoruz” dedi.

“SİYASİ ETKİLERE GÖRE ARTIYOR YA DA DÜŞÜYOR”

İhracat rakamlarının farklılığında ülkelerdeki siyasi gelişmelerin etkisi olduğunu belirten Alimoğlu, “İhracatımız, her türlü siyasi etkilere göre artıyor ya da bazı ülkelerde de siyasi etkilere göre düşüyor. Biz ihracatçılar olarak her türlü ülkeye gidip tanıtımlarımızı yapıyoruz. Oradaki ticari atmosfere göre çalışmalarımız devam ediyor” dedi.