Alsancak’ın

Konak Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı ikinci birleşiminde Alsancak bölgesi K sınırları ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik önerge görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1 Mart 2021 tarihli ve 05.196 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 9 Mart 2026 tarihli ve 04.316 sayılı kararı ile yeniden ele alınan Konak sınırları içerisindeki “Alsancak bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırları ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi oy birliğiyle uygun bulundu.

Kabul edilen plan notu ile Alsancak Bölgesi “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırının; mevcut arazi kullanım kararları, yürürlükte bulunan imar planı kararları, “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılaşmasını tamamlamış meskun dokudan oluşan alanlar, koruma statüsüne sahip alanlara yönelik güncel kurul kararları ve mevcut binalarının yenilenme sürecinde hak kayıpları yaşandığı gerekçesiyle Konak Belediyesi’ne yapılan güncel başvurular da dikkate alınarak güncellendiği ifadeleri yer aldı.

KADIN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILAN KERMES GELENEKSELLEŞTİ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Meclis oturumunu kapatırken tüm Meclis üyelerini ve İzmirlileri, Konaklı kadınların el emeği göz nuru ürünlerini bir araya getiren Gece Kermesi’ne davet etti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yaz da el emeği ve dayanışmayı Karantina Meydanı’nda yaşatacak ve kadın emeğini görünür kılacak kermese herkesi davet eden Başkan Mutlu, “Yaz boyu sürecek kermesimizin ilk günü bu akşam. Saat 19.00’dan itibaren sizleri bekliyoruz. Kadın emeğini desteklemek isteyen tüm komşularımız kermesimize uğrarsa seviniriz” dedi. Kadınların ekonomik hayata katılımına büyük destek sağlayan Gece Kermesi, her hafta 19.00-22.30 saatleri arasında Karantina Meydanı’nda açık olacak.