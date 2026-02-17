Anadolu'nun ezgileri Alaşehir'de yankılandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen "7 Bölgenin Türküleri" konseri izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde salon tamamen dolarken, vatandaşlar türkülere baştan sona tempo tutarak eşlik etti.

Alaşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından sahnelenen konserde Türkiye'nin yedi bölgesinden seçilen toplam 25 eser koro ve solo performanslarla seslendirildi. Gecede halk oyunları ekipleri de zaman zaman sahne alarak türkülere oyunlarıyla renk kattı. Şef Berkan Çiftçi yönetiminde 40 kişiden oluşan koro, performansıyla büyük beğeni toplarken, gecenin sunuculuğunu Rana Egelioğlu üstlendi. İzleyiciler, türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek salonda coşkulu anlar yaşadı.

Konseri izleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, program sonunda şef Berkan Çiftçi ve koro üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Öküzcüoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün Anadolu'nun yedi bölgesinden birbirinden güzel türküleri dinledik. Ege Bölgesi denilince yüreğimiz kabarır. Çünkü Alaşehir, Kuvâ-yi Milliye'cidir. O efeler bu vatan için canlarını feda etmişlerdir. Bu topraklarda rahatça nefes alabiliyorsak şehitlerimiz sayesinde alıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Biz acılarımızı ve sevinçlerimizi nakış nakış türkü haline getirmişiz. Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklerle kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen konser, izleyicilerden tam not aldı.