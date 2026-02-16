Son Dakika... Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ifadeye çağrıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 20:32:00
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Denizli yaptığı ilk açıklamada "Çağrılırsak gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Denizli'nin ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lal Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."

LAL DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından Lal Denizli Sözcü'ye konuştu.

Tebligatının adliyeye bırakıldığını ve çağrı nedenini bilmediğini belirten Denizli, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligatı alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. 

Beni aradılar, 'İfade vermeniz lazım' dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. 

Çağrılırsak gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok."

