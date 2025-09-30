Ayvalık’ta ilk Engelsiz Kafe hizmete açıldı

Balıkesir’de Ayvalık Belediyesi, kentte bir ilki yaparak “Engelsiz Kafe”yi hizmete açtı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen Engelsiz Kafe, hem istihdam imkânı yaratacak hem de engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlayacak.

Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde düzenlenen açılışa; CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, İyi Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Engelsiz Kafe’nin yalnızca bir işletme değil, aynı zamanda bir toplumsal dayanışma ve eşitlik projesi olduğunu belirtti. Ayvalık’ta her bireyin eşit koşullarda yaşam hakkı olduğunu savunduklarını vurgulayan Başkan Mesut Ergin, “ Engelsiz Kafe, bu anlayışın somut bir adımıdır. Burada sadece kahve içmeye değil, aynı zamanda engelleri kaldırmaya, birbirimizi anlamaya ve ortak yaşam kültürünü büyütmeye davet ediyoruz. Ayvalık’ta kimse yalnız değildir. Engelsiz bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“YARINI İNŞA EDİYORUZ”

Başkan Mesut Ergin, Engelsiz Kafe’de, engelli bireyler için özel tasarlanmış oturma alanları, erişilebilirlik standartlarına uygun mimari düzenlemeler ve herkesin rahatlıkla hizmet alabileceği bir ortam hazırlandığını belirtti. Başkan Ergin, ayrıca işletmede engelli bireylerin istihdam edilmesi, Ayvalık’ta kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplum anlayışına güçlü bir katkı sunacağını söyledi. Ayvalık’ın ve bölgenin ilk “Engelsiz Kafe”sini hizmete açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yapan Başkan Ergin, “Bu mekân yalnızca bir kafe değil; eşitlik, dayanışma ve birlikte yaşam kültürünün simgesi olacak bir buluşma noktasıdır. Ayvalık Belediyesi olarak bizler, sosyal sorumluluk anlayışımızı her adımda güçlendiriyor, kentimizin geleceğini kapsayıcılık ve eşitlik temelinde inşa ediyoruz. Engelsiz Kafe, bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Burada yalnızca kahve içmeye değil, aynı zamanda engelleri kaldırmaya, birbirimizi daha iyi anlamaya, birlikte üretmeye ve paylaşmaya davet ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; Ayvalık’ta kimse yalnız değildir. Her bireyin eşit koşullarda yaşam hakkı vardır. Engelsiz Kafe, bu inancımızın hayata geçirilmiş hâlidir. Burada çalışan kardeşlerimiz, sadece emekleriyle değil, aynı zamanda bizlere kattıkları değerle de bu kafenin ruhunu oluşturacaklar. Ayvalık’ta atılan her adım, yalnızca bugünü değil yarını da inşa ediyor. Engelsiz Kafe, bizlere daha kapsayıcı, daha eşitlikçi, daha umut dolu bir toplumun mümkün olduğunu gösteriyor. Bizim hayalimiz, herkesin kendini değerli hissettiği, ayrımcılığın olmadığı, dayanışmanın en güçlü bağımız olduğu bir Ayvalık’tır. Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, en önemlisi de bugün burada varlığıyla bize güç katan siz değerli Ayvalıklılara gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte engelsiz bir yaşamı, engelsiz bir kenti büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.