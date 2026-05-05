Aziz Polikarp Anı Alanı Kadifekale’de açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin inanç turizmi potansiyelini güçlendirmek ve çok katmanlı tarihini görünür kılmak amacıyla Kadifekale’de hayata geçirilen Aziz Polikarp Anı Alanı ziyaretçilere kapılarını açtı. İzmir’in köklü tarihine ışık tutan Aziz Polikarp Anı Alanı, Turizm Şube Müdürlüğü’nün destinasyon yönetimi çalışmaları kapsamında kente kazandırılan önemli bir ziyaret noktası olarak öne çıkıyor. Proje, İzmir’in turizm çeşitliliğini artırmayı ve ziyaretçilere anlamlı, tematik ve kültürel bir rota sunmayı hedefliyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

İnanç turizmi alanında yeni bir çekim merkezi oluşturmayı amaçlayan Aziz Polikarp Anı Alanı, seyahat acentaları tarafından düzenlenen turlar kapsamında yabancı turistleri ağırlarken, bireysel ziyaretçilerin de yoğun ilgisini görüyor. Ziyaretçi erişimini kolaylaştırmak amacıyla tur otobüsleri için otopark alanı da oluşturuldu. Altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilirken, alanın kimliğini güçlendirmek amacıyla logo çalışması tamamlandı.

Anı alanında yer alan bilgilendirme panoları, ziyaretçilere kapsamlı bir içerik sunuyor. Panolarda İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihi, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip Yedi Kiliseler, St. Polycarp Kilisesi ve Aziz Polikarp’ın yaşamı hakkında bilgiler yer alırken, Menengiç Ağacı’nın taşıdığı sembolik ve kültürel öneme de dikkat çekiliyor.

AKTİF OLARAK TANITILIYOR

Aziz Polikarp Anı Alanı Projesi; Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, Kültür ve İnanç Turizmi Derneği, İzmir Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği iş birliğiyle hayata geçirildi. Sürdürülebilir ziyaretçi akışını desteklemek amacıyla Aziz Polikarp Anı Alanı, ulusal ve uluslararası platformlarda aktif biçimde tanıtılıyor.