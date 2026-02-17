Balçova Belediyesi’nden askere gidecek gençlere ve ailelerine destek

Balçova Belediyesi, vatan görevini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından ilçede ikamet eden ve uzun dönem ya da kısa dönem askerlik yapacak gençlere asker çantası teslim edilirken, evlatlarının yemin törenine katılmak isteyen aileler için de gidiş-dönüş ulaşım desteği sağlanıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama ile asker adaylarının temel ihtiyaçlarına katkı sunulması ve ailelerin bu anlamlı günde evlatlarının yanında olabilmesi amaçlanıyor. Balçova Belediyesi, askerlik sürecinin yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda aileler için de gurur ve özlem barındıran önemli bir dönem olduğuna dikkat çekti.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Yiğit, “Bu vatan için üniforma giyecek her bir gencimiz bizim evladımızdır. Askere gidecek gençlerimizin ve ailelerinin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Askerlik görevinin büyük bir sorumluluk olduğuna işaret eden Yiğit, “Gençlerimizi gönül rahatlığıyla uğurlamak, ailelerimizin gurur gününde yanlarında olmasını sağlamak bizim için bir sorumluluktur. Balçova’da kimse bu süreci yalnız yaşamayacak.” dedi.

Asker çantası desteğinden yararlanmak ve yemin töreni ulaşım desteği için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların Balçova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.

Balçova Belediyesi, sosyal destek projeleriyle ilçede dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.