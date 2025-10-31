Balçova Belediyesi’nden öğrencilere beslenme desteği

Balçova Belediyesi, ilçe genelindeki ilk ve ortaokullarda her çarşamba günü öğrencilere beslenme çantası desteği sağlamaya başladı. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sunmayı amaçlayan projenin önümüzdeki günlerde haftanın belirli günlerine yayılması planlanırken Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, dayanışma ve paylaşma kültürünün Balçova’nın temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Çocukların sağlıklı beslenmesi, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümesi hepimizin ortak sorumluluğu. Bu proje, yalnızca bir gıda desteği değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın somut bir örneğidir. Her çocuğun eşit koşullarda eğitim alabilmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, beslenme çantalarının içeriğinde mevsimsel ve sağlıklı gıdalara öncelik verildiğini belirtti. Belediye, programın kapsamını genişleterek önümüzdeki süreçte haftanın farklı günlerinde daha fazla okula ulaşmayı hedefliyor.