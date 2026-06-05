Başkan Çavuşoğlu: Kaybolma endişesine birlikte son verelim

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kaybolma riski taşıyan özel gereksinimli bireylerin güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz takip cihazı desteğini sürdürmeye devam ediyor. Alzheimer, demans, otizm ve zihinsel engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran uygulama sayesinde aileler, sevdiklerini 7 gün 24 saat takip edebiliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Bizimle Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara saat şeklinde GPS destekli cihaz desteği sağlanıyor. Bugüne kadar yüzlerce ailenin yararlandığı proje sayesinde, kaybolma riski bulunan bireylerin konumu cep telefonu uygulaması üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

MÜRACAATLAR ONLİNE YAPILIYOR

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan “Başvurular” bölümünden online olarak gerçekleştirebiliyor. Başvuru sırasında Alzheimer, demans, otizm veya zihinsel engel tanısını gösteren sağlık raporunun sisteme yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca, bakımını üstlenen aile bireylerinin toplam gelirinin iki asgari ücreti aşmaması şartı aranıyor.

“SEVDİKLERİMİZİ BİRLİKTE KORUYALIM”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, özel gereksinimli bireylerin güvenliğini önceleyen projeyi hatırlatarak, kaybolma vakalarının ailelerde ciddi kaygılara neden olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Özel gereksinimli bireylerimizin ve ailelerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. GPS destekli akıllı saat desteğimizi yalnızca teknolojik bir hizmet olarak değil, ailelerimize sunduğumuz güven ve huzurun bir parçası olarak görüyoruz. Hiçbir ailemizin bu kaygıyı tek başına yaşamasını istemiyoruz. Kaybolma riskine karşı geliştirdiğimiz bu destekten ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını arzu ediyoruz. Gelin, sevdiklerimizi hep birlikte güven içinde koruyalım” ifadelerini kullandı.