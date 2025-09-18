Başkan Mutlu ‘Genç İklim Dostu Belediye Sözleşmesi’ne imza attı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında, Sosyal İklim Derneğiyle birlikte hazırladığı “Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme Projesi” kapsamında gençlerle bir araya geldi. Basmane Semt Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin iklim değişikliğine uyumla ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Mutlu’ya Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ve belediyenin Dış İlişkiler Müdürü Bülent Köstem eşlik etti. Gençlerin iklim krizinin etkilerine karşı yerelde geliştirilecek politikalara dair beklenti ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduğu etkinlikte Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm soruları şeffaflık ve içtenlikle yanıtladı; gençlerden gelen önerileri notlarına ekledi. Sohbet ortamında geçen soru cevap etkinliğinin sonunda Başkan Mutlu, “Genç İklim Dostu Belediye Sözleşmesi”ni imzaladı. Başkan Mutlu, attığı imzayla gençlerin yerel iklim uyum politikalarında aktif rol alması ve Konak’ın daha dayanıklı bir kent haline gelmesi konusunda gençlere söz verdi.

“İKLİM KRİZİNDE GENÇLERİN KATILIMI ÖNEMLİ”

Başkan Mutlu, iklim krizinin uzak gibi görünürken tüm dünyanın bir anda kendisini krizin içinde bulduğunu ifade etti. Özellikle Türkiye’de ve İzmir’de yaşanan su sorunu, atıkların ayrıştırılması, toplanması ve bertarafı gibi konularda gençler başta olmak üzere katılımın ve birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Başkan Mutlu şöyle konuştu: “Sosyal İklim Derneği çok aktif bir paydaşımız. Bu proje de bizi çok heyecanlandırıyor. İklim krizini uzak bir tehlike olarak görürken bir anda kendimizi içinde yaşarken bulduk. 2025 yılında yaşadığımız bu sorunlar özellikle gençlerin katkısı, önerisi ve katılımıyla nasıl en hızlı nasıl giderilir, içinde bulunduğumuz iklim krizinde nasıl doğru konumlanabiliriz, katılımla, ortak akılla neleri daha doğru yapabiliriz, bunu konuşuyoruz. Bu proje bizim için çok önemli.”

“DAHA ÇEVRECİ BİR BELEDİYE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çoğu üniversite öğrencisi olan gençlerden gelen sorular, daha çok belediyenin iklim ve çevre çalışmaları ile gençlerin katkısı üzerine oldu. Başkan Mutlu, yerel yöneticilerin iklim konusunda kararlı bir duruş sergilemeleri gerektiğini belirtti ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Büyükşehir Belediyemizle birlikte atıkların ayrıştırılması projesinde yer alıyoruz. İki mahallemiz pilot mahalle seçildi. Bunu en kısa zamanda Konak’ın tamamına yaymak istiyoruz. Su konusundaki büyük meseleyi görmek gerektiğinin farkındayız. Parklarımızda akıllı sulama sistemine geçtik, sokak yıkamasını durdurduk. Buharlı temizlemeye geçeceğiz. Yerel yönetimlerin artık çok radikal kararlar alacağı bir döneme giriyoruz. Çim alanların azaltılarak daha az suya ihtiyaç duyan bitkilerin kullanılması gibi. Öncelikle yeşil alanların imara açılmaması çok önemli. Rezerv alanların imara açılıp toplu konut yapma söylemleri şehrin kısa sürede artı bir, bir buçuk derece ısınması olarak karşımıza çıkıyor. Bulunduğumuz yerden bunlara izin vermemek, karşı çıkmak gibi yerel yönetim duruşlarını sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz.”

"GENÇLERE UMUT OLDU"

Başkan Mutlu, kaçak hurdacı ve oto yıkamacılarla ilgili de gençlere bilgi verdi. Çok sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ve kentte hem çevre hem görsel kirlilik yaratan kaçak hurda ve moloza karşı yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yere çöp ve izmarit atanlara ceza uygulamasının yanı sıra kaçak hurdacılara da hem ceza hem mühürleme yaptıklarını aktardı. Gençlerden gelen gece şehirciliği, atık yönetiminde kompost üretimi, ekolojik mimari gibi önerileri de değerlendiren Başkan Mutlu, gençlerin iklim odaklı bir meclis kurarak Konak Belediyesi’nin eylem planlarında aktif rol almaları önerisinde bulundu. Etkinliğe katılan gençler ise “Gençleri bu şekilde dinlemeniz ve bunun bir geri dönüşü olacağını bilmek bizler açısından çok büyük bir umut kaynağı oluyor” diyerek Başkan Mutlu’ya sorularını yanıtladığı için teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN MUTLU DA GENÇLERDEN SÖZ ALDI: "BİZİ DENETLEMEYİ EKSİK BIRAKMAYIN"

Soruların ardından Başkan Mutlu “Genç İklim Dostu Belediye Sözleşmesi”ni imzaladı. Gençlerden de denetleme sözü alan Başkan Mutlu, “Şu an itibariyle bu sözleşmeyi imzalayarak bu taahhütleri üstleniyoruz. Taahhütlerimizi yerine getirme konusunda bizi denetlemeyi eksik bırakmayın” dedi.

"SEÇİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ"

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz de Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun bu imzayla, gençlere seçimden önce verdiği sözü yerinde getirdiğini vurguladı ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından desteklenen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının sürecinde paydaşı olduğu İklime Uyum Hibe Programı kapsamında Konak Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği olarak hibe almaya hak kazanmıştık. Şu anda projemizin sonuna doğru geliyoruz. Projede emek veren genç iklim elçilerinin sorularını yöneltebileceği bir etkinlik hazırladık. Başkanımız bize seçimlerden önce söz vermişti; Genç İklim Dostu Başkan olmak için çalışacağım, demişti. Bugün de Genç İklim Dostu Belediye Sözleşmesini beraber imzalıyoruz” diye konuştu.