Buca Belediyesi’nden Engelliler Günü’ne özel etkinlik

Buca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla özel bir etkinlik düzenliyor.

Buca Belediyesi Göksu Artı 1 Kafe’de gerçekleştirilecek etkinlik, 3 Aralık Çarşamba günü saat 12.00’de “Herkes İçin Buca” semineri ile başlayacak. Seminerin konuşmacıları, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Eğitimleri Şubesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi ve İzmir Erişilebilir Engelliler Derneği Üyesi Selinay Erkul olacak.

Konuşmaların ardından saat 15.00’te konukların da katılımı ile kokteyl gerçekleştirilecek.

Etkinlik için Şirinyer Buca Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Danışma Merkezi önünden saat 11.30’da araç kaldırılacak.