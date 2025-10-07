Buca Belediyesi’nden gıda yardımı

Sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. Belediye, bağışlanan unları ekmek yaparak Göksu, İnönü, Mustafa Kemal ve Yeşilbağlar mahallelerindeki dar gelirli yurttaşlara ulaştırdı. Ayrıca ilçede oturan ihtiyaç sahibi ailelere içerisinde pirinç, bulgur, helva, çay, şeker, tuz, bebe bisküvisi, konserve çeşitleri, makarna, salçadan oluşan erzak paketleri dağıtıldı.

“EŞİT YAŞAM KOŞULLARI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Buca adının dayanışma ile anılacağını ilk günden beri ifade ediyoruz. Bu doğrultuda ilçemizin kaynaklarını değerlendirerek Bucalıların sofrasına ulaştırdığımız gibi sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak çok daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Temel gıda maddelerine ulaşılmakta güçlük çekilen bu dönemde yapılan çalışmanın değerli olduğuna inanıyoruz. Buca’da eğitimde, sağlıkta, sosyal yaşamda yani yaşamın her alanında eşit yaşam koşullarını sağlamak için mücadele veriyoruz” diye konuştu.