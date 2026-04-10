Buca’da mutfaktan toprağa dönüşüm başlıyor

10.04.2026 10:54:00
İZMİR / Cumhuriyet
Buca Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği Bokaşi kompostu eğitimi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. “Mutfaktan Toprağa” sloganıyla düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara ücretsiz kompost setleri dağıtıldı.

Sürdürülebilir çevre ve sıfır atık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, evsel mutfak atıklarını değerli gübreye dönüştüren Bokaşi kompostu eğitimine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen eğitim, Şirinyer Düğün Salonu’nda vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kompost Üretimi ve Geri Kazanım Şube Müdürü Çağdaş Erol, topraktaki organik madde oranının kritik seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Erol, “Amacımız mutfaktan çıkan organik atıkların toprak düzenleyici maddeye dönüşmesini sağlamak. İstatistiklere göre topraklarımızdaki organik madde miktarı yüzde 1’in altında. Oysa biz bunun en az yüzde 3 olmasını bekliyoruz. Buca halkına duyarlılıkları, Belediye Başkanımız Görkem Duman’a da daveti için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BAŞVURULAR MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN 

Projenin yürütücüleri, Ziraat Yüksek Mühendisi Tahsin Alp Aras, Biyolog Furkan Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Hüseyin Karaman tarafından verilen eğitimde ise sürecin teknik detayları katılımcılarla paylaşıldı. Projeye katılmak isteyen vatandaşların “İyi Tarım İzmir” mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

EĞİTİM SONRASI KOMPOST SETLERİ DAĞITILDI 

Programın sonunda katılımcılara ücretsiz kompost setleri dağıtıldı. Proje kapsamında, yumurta kabukları ve sebze atıkları gibi evsel organikler, özel kovalar içinde düşük oksijenli ortamda fermente edilerek komposta dönüştürülecek. Böylece atıklar çöp yerine toprağa kazandırılacak.

