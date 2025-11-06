Buca Sosyal Konutlar sakinleri çürük binalardan kurtuluyor

Buca Belediyesi Kasım ayı olağan meclis oturumu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda “Kocatepe (Ufuk)Mahallesi 50110 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” önergesi oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyondan oy birliği ile gelen önergeye, oylama esnasında AKP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesi mecliste tartışmalara yol açtı. Toplantıyı izlemek üzere mecliste bulunan Kocatepe (Ufuk) Mahallesi Sosyal Konutlar sakinleri, AKP grubunun göstermiş olduğu tutumu eleştirerek, “Bu yapılara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ağır hasarlı raporu verilmiş. Olası bir depremde orası yerle yeksan olacak bir pozisyonda . Buna ret vermek çok yanlış bir şeydi. Ret verenleri buradan kınıyoruz. Reddi verirken de oradaki insanları dinlemeden ret veriyorsunuz” diyerek tepkilerini ortaya koydular. Can sağlıklarının tehlike altında olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, binalarında kentsel dönüşümü sağlayacak olan imar planı değişikliği için kabul oyu veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile CHP ve MHP meclis üyelerine teşekkür ettiler.

BAŞKAN DUMAN’IN KONUŞMASI ALKIŞLARLA BÖLÜNDÜ

CHP Grubu olarak imar değişikliğine onay verdiklerini ifade eden Başkan Duman, “Orada bir şirketin sözleşme yapması söz konusu değil. Biz orada vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Şu anda site sakinleri burada bizleri izliyorlar. Az önce komisyondan gelen kararı oyladığımızda yüzlerindeki sevinci ben gördüm. Ben isterdim ki bu karar meclisimizden oy birliği ile geçsin. Çünkü, ülkemizin en önemli sıkıntısı deprem gerçeği. Daha geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de bir deprem yaşandı. Biz de İzmir de hissettik. O konutlarda hızlı dönüşüme elzem bir şekilde ihtiyaç var. Burada vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde bir karar aldığımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim” dedi. Başkan Görkem Duman’ın konuşmasını alkışlarla bölen Sosyal Konutlar sakinleri, “Çok teşekkür ederiz Başkan’ım” diye konuştular.

CHP BAŞKAN VEKİLİ’NDEN AKPLİLERE TEPKİ

İmar değişikliğinde AKP grubunun göstermiş olduğu manevradan rahatsız olduğunu ifade eden CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, “Teknik kişilerin verdiği raporlar muhalefetin ucuz siyasetinin gölgesinde kaldı. Bu bir milat olsun. Ancak bundan sonra oybirliği ile çıkanları burada değiştirmeyin. Değiştirince siyasi saiklerle hareket ettiğinizi görüyoruz” diye konuştu.

İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar bölgesinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hasar Tespit Komisyonu tarafından, Ufuk Mahallesi’ndeki sosyal konutların ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bu nedenle, söz konusu binaların yıkılmasına karar verildi. Buca Belediyesi, bu kapsamda, afet riskine karşı dönüşümün sağlanması ve yaşam güvenliğinin artırılması amacıyla söz konusu alanda imar planı değişikliği kararı aldı. Yapılan plan değişiklik ile bölgenin mevcut yapı stoğu yenilenirken, sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Yeni plan doğrultusunda, bölgeye yaklaşık 6 bin 700 metrekare park alanı, 3 bin 200 metrekare belediye hizmet alanı ve 2 bin metrekare otopark alanı kazandırılması hedeflendi. Böylece plan, kamusal açık alanları ve sosyal–teknik altyapı olanaklarını artıran bir yapıya kavuşturuldu.