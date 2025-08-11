Buca Zeki & Metin sahnesinin uzun süren sessizliği alkışlarla bozuldu

Uzun yıllardır atıl durumda olan ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın göreve gelmesinin ardından baştan sona yenilenen Gölet Tesisleri Zeki & Metin Amfi Tiyatro, Süheyl ve Behzat Uygur’un “Hey Gidi Günler” isimli interaktif komedisi ile yeniden “perde” dedi. Kahkahaların yankılandığı, alkışların coşkuyla yükseldiği gece, Bucalıların yoğun katılımı ile adeta bir şölene dönüştü. İlk buluşma, rahmetli tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un doğum gününe denk gelmesi nedeniyle de ayrı bir anlam kazandı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan başkan Duman, sanatın bir kentin nefesi ve yaşamın ta kendisi olduğunu ifade ederek, "Zeki & Metin Amfi Tiyatro'muzu baştan sona yenileyerek Buca’mıza kazandırdık. Burası artık sadece bir yapı değil, gençlerin, çocukların, sanatçının ve seyircinin buluştuğu bir yaşam alanı olacak. Buca’nın kültürel belleğini güçlendirecek; tiyatrolara, konserlere, festivallere ve nice sanatsal buluşmaya ev sahipliği yapacak. Zeki & Metin Amfi Tiyatro’da perde yeniden açıldı… Ve inanın, bu perde bir daha asla kapanmayacak" diye konuştu.

UYGUR KARDEŞLER YILLAR SONRA AYNI metSAHNEDE

Yıllar önce amfi tiyatroda sahnelenen son oyunun Süheyl & Behzat Uygur kardeşlere ait olduğunu hatırlatan Duman, "Bu sahnede en son, tam 10 yıl önce yine Süheyl ve Behzat Uygur kardeşleri izledik. Ardından bu alan uzun süre sessizliğe büründü. Bugün ise o sessizliği, yeniden alkışlarla, kahkahalarla ve umutla bozduk. Bu gece, hem geçmişin izlerini yaşatacak hem de geleceğe yeni anılar bırakacağız. Çünkü bu sahnede izleyeceğimiz sadece bir oyun değil; bir hafızanın, bir kültürün, bir kentin ruhunun yeniden can buluşu olacak" dedi.

NEJAT UYGUR SAHNEDE ANILDI

Gecede, aynı gün doğum günü olan rahmetli sanatçı Nejat Uygur da anıldı. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, performanslarının ardından alkışlarla sahneye sanatçı Nejat Uygur'un fotoğrafı ile çıktı. Duman da, "Ne anlamlıdır ki, bu özel gece Nejat Uygur’un doğum gününe denk geliyor. Ruhu şad olsun… Kahkahaları, insan sevgisiyle yoğrulmuş sanatı ve yüreği hep bizimle" şeklinde konuştu.