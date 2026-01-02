Çavuşoğlu: Halkın parasını halka harcadık

Yatırımın aslan payını, kent içi ulaşımı rahatlatacak olan otobüsler aldı. Toplu taşımada kapasite artışını destekleyecek 30 yeni körüklü otobüs, 40 standart otobüs, acil müdahale ve güvenlik için 15 yeni itfaiye aracı, yol, altyapı ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere 10 iş makinesi, sosyal belediyecilik hizmetleri için Mobil İkram Araçları ve Aile Taksi ile Denizli Büyükşehir’in filosu modernize edildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR HİZMET ÇITASINI YUKARIYA TAŞIYOR

Yatırım sadece ulaşım ve altyapı ile sınırlı kalmadı. Sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda, filoya dahil edilen Mobil İkram Araçları ve Aile Taksiler, Denizli halkının ihtiyaç anında ve sosyal hizmet alanlarında yanlarında olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin gücüne güç katan yeni araçlar, bir hafta boyunca Delikliçınar Meydanı’nda sergilendi. Vatandaşlar, belediyenin öz kaynaklarıyla alınan ve şehre kazandırılan bu modern araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

“BORÇLANMADAN, KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA BAŞARDIK”

Yeni araçların tanıtımında konuşan Başkan Çavuşoğlu, “Yol arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum; bu başarı hepimizin, bu araçlar tüm Denizli’nin” diyerek ekip ruhunun altını çizdi. Yatırımın finansal modeline de dikkat çekerek şeffaf belediyecilik vurgusu yapan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Yeni otobüslerimizle, iş makinelerimizle, itfaiye ve hizmet araçlarımızla, şehre kalite, yolculuğa konfor katıyor; şehir içi ulaşımda hizmet standartlarımızı daha da yukarı taşıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2025 yılında Denizlimize borçlanmadan, kredi almadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla bu önemli yatırımı kazandırdık. Temel ilkemiz net: Çalmayacağız, çaldırmayacağız! Şehrin kaynaklarını yine bu şehrin güzel insanları için harcayacağız. Fen İşleri, Ulaşım, İtfaiye ve Sosyal Hizmetler birimlerimize dahil ettiğimiz 100 yeni aracımızla, Denizli halkına daha fazla hizmet ulaştıracağız. Hayırlı ve uğurlu olsun.”